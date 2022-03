Biedronka obniża ceny przy granicy z Ukrainą. Pieczywo tańsze o 60 proc.

– Bezprecedensowa skala pomocy polskiego społeczeństwa dla uchodźców z Ukrainy zostanie dodatkowo wsparta przez sieć Biedronka. Od 1 marca w sklepach sieci Biedronka znajdujących się przy granicy polsko-ukraińskiej, ceny pieczywa zostają obniżone nawet o 60 proc.. Kolejne 50 produktów pierwszej potrzeby klienci kupią w nich taniej o 30 proc. To kolejne działanie sieci, wspierające uchodźców i pracowników z Ukrainy – informuje w komunikacie prasowym Biedronka.

Sieć zwraca uwagę, że to właśnie produkty pierwszej potrzeby cieszą się ogromnym zainteresowaniem w przygranicznych placówkach. Kupują je zarówno osoby chcące pomóc uchodźcom, jak i osoby zaopatrujące się w żywność po przekroczeniu granicy. – Aby jak najwięcej osób mogło skorzystać ze wsparcia, zanim jeszcze dotrze do nich pomoc instytucjonalna, Biedronka już teraz obniża ceny w 43 placówkach przygranicznych i na razie promocja będzie obowiązywała do 13 marca – podaje Biedronka.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie



Co klienci kupią taniej?

O 30 proc. taniej można od dziś nabyć m.in. artykuły higieniczne, takie jak szczoteczki do zębów, czy wkładki higieniczne Femina, produkty żywienia początkowego, np. mleko Bebiko 5 (600 g), czy produkty sypkie. O 60 proc. obniżono ceny cieszącego się największym zainteresowaniem pieczywa, dzięki czemu bułka poznańska 75 g kosztuje jedynie 22 groszy, zaś chleb rodzinny 410 g nieco ponad 1 zł.

– Widzimy dokładnie, które produkty są teraz najbardziej potrzebne. Dlatego obniżamy ceny blisko 50 produktów pierwszej potrzeby, w tym żywność dla dzieci i pieczywa. Mamy przekonanie, że dzięki temu jeszcze więcej osób będzie mogło skorzystać z naszej pomocy, którą udzielamy na wielu różnych płaszczyznach – podkreśla cytowany w komunikacie Maciej Łukowski, dyrektor działu zakupów i członek zarządu sieci Biedronka.

Sieć przypomina, że już wcześniej podjęła decyzję o przyznaniu wszystkim pracownikom obywatelstwa ukraińskiego zatrudnionym na umowę o pracę bezzwrotnego wsparcia finansowego w wysokości 1000 zł. 28 lutego, w ciągu pierwszego dnia wypłat zapomóg, Biedronka zrealizowała 600 płatności na podstawie wcześniej złożonych wniosków pracowników. Kolejne wypłaty są przygotowywane i jak zapewnia sieć zostaną zrealizowane niezwłocznie.

Biedronka informuje również o przeznaczeniu solidarnie z Fundacją Biedronki pomocy o wartości 10 mln złotych na rzecz uchodźców z Ukrainy.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

Sieci handlowe rezygnują z towarów z Rosji i Białorusi. „Brak zgody na obecność produktów w ofercie”