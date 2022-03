„Wszystko się zmieniło”. Zaskakujące słowa Timmermansa o węglu

Wiceszef Komisji Europejskiej podkreślił w wywiadzie, że w ciągu minionego tygodnia „wszystko się zmieniło”. – Wszystko się zmieniło. Tydzień temu historia zatoczyła koło i musimy się z tą historyczną zmianą pogodzić – powiedział Timmermans.

Wiceprzewodniczący KE odniósł się do przypadku Polski i innych państw, które wykorzystują obecnie węgiel i planowały odejście od tego surowca, tymczasowo korzystając z gazu ziemnego, by następnie przejść na odnawialne źródła energii. Timmermans podkreślił, iż kraje, które planują spalanie węgla jako alternatywy dla rosyjskiego gazu, mogą to robić zgodnie z celami klimatycznymi Unii Europejskiej.

– Jeśli pozostaną dłużej przy węglu, a następnie natychmiast przejdą na źródła odnawialne, może to nadal mieścić się w parametrach, jakie ustaliliśmy dla naszej polityki klimatycznej – powiedział wiceszef Komisji Europejskiej.

Do słów Timmermansa z przekąsem odniosła się na Twitterze była premier, obecnie eurodeputowana Beata Szydło. – Frans Timmermans nagle zrozumiał, że polski węgiel jest bezpieczniejszy dla Europy, niż rosyjski gaz. Teraz pan Timmermans musi zrozumieć jeszcze jedno: że program #FitFor55 należy natychmiast zatrzymać, bo nigdy nie miał sensu, a teraz jest wręcz niebezpieczny dla UE – napisała szefowa polskiego rządu w latach 2015-2017.

Konieczne szybsze uniezależnienie od Rosji

We wspomnianym wywiadzie Timmermans przyznał, że Unia Europejska będzie musiała uniezależnić się od rosyjskiego gazu szybciej niż pierwotnie zakładano. Wiceprzewodniczący KE mówił o tym również kilka dni temu w wywiadzie dla programu "Fakty po Faktach", pytany o to, co zrobić, by Władimir Putin nie miał środków na prowadzenie wojny, a ma je dzięki temu, że każdego dnia zarabia sprzedając ropę, gaz i węgiel. Timmermans zapowiedział, że w przyszłym tygodniu Komisja Europejska przedstawi plany w tym zakresie.

– Komisja Europejska przedstawi w przyszłym tygodniu plan, by pokazać ze znacznie wcześniej niż myśleliśmy jesteśmy w stanie uzyskać niezależność od rosyjskich źródeł energii. Musimy przyspieszyć transformacje do punktu, kiedy będziemy tworzyć własną energie wiatrową, wodna, biogaz – podkreślał wiceszef Komisji Europejskiej. – Ważne byśmy zagwarantowali, ze w krótkim czasie jesteśmy w stanie zmniejszyć naszą zależność od rosyjskiego gazu i ropy naftowej – dodał.

Pytany o to, czy dojdzie do tego w ciągu najbliższych tygodni, miesięcy, czy lat, Timmermans odpowiedział: „z dnia na dzień tego nie zrobimy”.

