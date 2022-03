Shell rezygnuje z rosyjskiej ropy i gazu. Na tym nie koniec

Shell poinformował we wtorek na Twitterze, że zgodnie z nowymi wytycznymi rządu zaprzestać spotowych zakupów rosyjskiej ropy naftowej, a także zamknie stacje benzynowe w Rosji, oraz zakłady produkujące paliwa lotnicze i smary.

- Pierwszym krokiem będzie zaprzestanie wszelkich natychmiastowych zakupów rosyjskiej ropy naftowej, zamknięcie stacji paliw, paliw lotniczych i środków smarnych w Rosji – poinformował Shell.

Jak zauważa „Daily Mail”, Shell ogłosił swoją decyzję, gdy rosnące cent ropy wstrząsają światowymi rynkami, a także kilka dni po tym jak ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba skrytykował koncern za to, że nadal kupuje rosyjską ropę. Dyrektor generalny Shella Ben van Beurden przyznał, że był to błąd.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

Shell przyznaje się do błędu

– Zdajemy sobie sprawę, że nasza decyzja z zeszłego tygodnia o zakupie ładunku rosyjskiej ropy naftowej do rafinacji na produkty takie jak benzyna i olej napędowy – pomimo tego, że na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo dostaw – nie była właściwa. Zyski z ograniczonych, pozostałych ilości rosyjskiej ropy, które będziemy przerabiać, przekażemy na specjalny fundusz dla Ukrainy – zapowiedział dyrektor generalny Shella.

Koncern we współpracy z krajami zachodu planuje przebudowę łańcucha dostaw ropy w taki sposób, by wykluczyć rosyjski surowiec. Przedstawiciele Shella nie kryją, że poszukiwanie alternatyw może zająć kilka tygodni i doprowadzić do spadku wydajności wielu rafinerii koncernu.

– W rozmowach z rządami na całym świecie omówimy szczegółowo konsekwencje biznesowe, w tym znaczenie bezpiecznych dostaw energii do Europy i na inne rynki, w zgodzie z obowiązującymi sankcjami – podkreśla Ben van Beurden.

Przypomnijmy, że przed tygodniem Shell poinformował, że zamierza wycofać się ze wspólnych przedsięwzięć z Gazpromem i podmiotami powiązanymi. Koncern zamierza również zakończyć swoje zaangażowanie w projekt gazociągu Nord Stream 2.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport