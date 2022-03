Sura z RPP: Średnioroczna inflacja nie powinna przekroczyć 10 proc.

Średnioroczna inflacja nie powinna przekroczyć 10 proc. r/r w 2022 r., zaś w kolejnych dwóch latach obniży się wraz z wygasaniem wpływu czynników podwyższających jej obecny poziom, ale do końca horyzontu marcowej projekcji banku centralnego (tj. do końca 2024 r.) będzie przekraczać 3,5 proc. r/r., ocenił członek Rady Polityki Pieniężnej Rafał Sura w komentarzu przesłanym ISBnews.

„W bieżącym roku skalę wzrostu inflacji cen energii i żywności przejściowo ograniczać będzie oddziaływanie tarczy antyinflacyjnej, która zostanie przedłużona co najmniej do końca 2022 r. Dlatego też średnioroczna inflacja w br. nie powinna przekroczyć 10 proc. r/r. Natomiast w latach 2023-2024, wraz z wygasaniem wpływu czynników podwyższających jej obecny poziom inflacja CPI obniży się, ale do końca horyzontu projekcji będzie przekraczać 3,5 proc. r/r” – napisał Sura w komentarzu przesłanym ISBnews.

Wojna na Ukrainie i koronawirus. Zagrożenia się nie zmieniają

Podkreślił, że przyszła sytuacja gospodarcza oraz ścieżka inflacji CPI w Polsce jest w największym stopniu uzależniona od skali zaburzeń w funkcjonowaniu światowej gospodarki wywołanych agresją zbrojną Rosji przeciw Ukrainie, oraz pandemią COVID-19.

„Bezpośrednim skutkiem rosyjskiej agresji przeciw Ukrainie są wyraźnie wyższe notowania cen surowców energetycznych i części surowców rolnych na rynkach światowych, których ceny już wcześniej dynamicznie rosły. Na krajowe procesy cenotwórcze w 2022 r. nadal oddziałują wysokie koszty uprawnień do emisji CO2 oraz przedłużające się napięcia w globalnych sieciach dostaw. W warunkach silnej odbudowy popytu w gospodarce po okresie obowiązywania obostrzeń wprowadzonych w związku z wybuchem pandemii okoliczności te skutkują niezbilansowaniem wielu rynków, prowadząc do nasilenia presji cenowej i wyraźnego wzrostu inflacji CPI w 2022 r”. – ocenił Sura.

Projekcja inflacyjna NBP zakłada, że inflacja konsumencka wyniesie 10,8 proc. w 2022 r., a jej szczyt przewidywany jest na poziomie 12,1 proc. w III kw. br. Według projekcji inflacja CPI w latach 2023-2024 obniży się, jednak do końca horyzontu projekcji (2024) będzie przekraczać 3,5 proc. r/r.

Czytaj też:

Niełatwe położenie Rady Polityki Pieniężnej. Będzie podwyżka stóp procentowych, ale o ile?