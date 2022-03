SPHINX uruchomił świetlice dla uchodźców

SPHINX w ramach programu „Rodzinna Świetlica” udostępnia swoje lokale ukraińskim rodzinom, które uciekły przed rosyjską napaścią w godzinach 9-13. Dla dzieci przewidziano kąciki zabaw, zaś dla dorosłych (rodziców, dziadków czy innych opiekunów) przygotowano stoliki w pobliżu stref, w których bawią się ich pociechy.

W lokalach zaangażowanych w akcję można spodziewać się różnego rodzaju animacji dla najmłodszych, zajęć plastycznych i edukacyjnych, a także propozycji dla dorosłych, np. nauki języka polskiego, dyżuru prawnika lub innego doradcy.

Aktywności – zarówno dzieci, jak i opiekunów - mogą się różnić w poszczególnych lokalizacjach. Restauratorzy i franczyzobiorcy SPHINX bowiem samodzielnie decydują o propozycjach dla nowych gości, współpracy z wolontariuszami czy zewnętrznymi organizacjami. O szczegółach informują plakaty przy wejściu do danej restauracji oraz ich lokalne profile na Facebooku i Instagramie.

Namiastka normalnego życia

– Od osób, które uciekły z Ukrainy, słyszymy pełne traumy opowieści o ucieczce z jedną walizką z ostrzeliwanych miast, kilkudniowej podróży do Polski, strachu o dzieci i niepewności, co robić dalej. Teraz dla nich bardzo ważne będzie odnalezienie się w nowej rzeczywistości i stworzenie namiastki normalnego życia. Chcemy im w tym pomóc, stąd pomysł "Rodzinnych Świetlic" w restauracjach SPHINX. W specjalnie przygotowanej przestrzeni w naszych lokalach tworzymy przyjazne miejsce, gdzie ukraińskie rodziny będą mogły się spotkać, znaleźć ciekawe zajęcia dla dzieci, a dla dorosłych poradę, życzliwość i odpoczynek – mówi Sylwester Cacek, prezes Sfinks Polska, spółki do której należy sieć SPHINX.

Na ukraińskie rodziny czeka również bezpłatny poczęstunek. Goście otrzymają zupę (rosół lub pomidorowa) bądź przekąskę (frytki z ketchupem lub bułka pita z humusem) oraz napój.

