Włochy konfiskują majątki rosyjskich oligarchów. Prawie miliard euro

Włochy należą do państw, które rosyjscy oligarchowie szczególnie sobie upodobali. Widać to szczególnie teraz, gdy w związku z nałożonymi na miliarderów sankcjami, ich majątki są konfiskowane. Wartość majątku oligarchów skonfiskowanego do tej pory przez Gwardię Finansową wynosi niemal miliard euro.

Szczególnym zainteresowaniem miliarderów cieszyła się Sardynia. To tam – jak podaje za tygodnikiem „Panorama” dziennik.pl – zlokalizowane są skonfiskowane w ostatnim czasie wille Aliszera Usmanowa, jednego z najbogatszych ludzi w Rosji, przyjaciela Władimira Putina. Jedna z posiadłości warta jest 17 mln euro.

Nie tylko wille i jachty

Inne popularne miejsce, gdzie rosyjscy oligarchowie mają majątki to Toskania, na wzgórzach w Wenecji Euganejskiej, gdzie produkuje się Prosecco, w górskim kurorcie Cortina d’Ampezzo. To jeden wielki labirynt, który teraz rozpracowuje włoska policja finansowa ustalając, co jeszcze należy do objętych sankcjami miliarderów.

Z relacji przedstawionej przez tygodnik wynika, że oligarchowie mają we Włoszech nie tylko wille czy jachty, ale też m.in. hotele, winnice, plaże, czy udziały w wielkich firmach.

Jak już informowaliśmy Włochy są w czołówce państw wobec których Rosja ma największe zadłużenie. Z danych serwisu Statista wynika, że w końcówce trzeciego kwartału ubiegłego roku zadłużenie Moskwy względem tamtejszych banków wynosiło 25 mld dolarów. Podobną kwotę Rosja musi zwrócić Francji. Na trzecim miejscu – wśród państw wobec których Rosja jest najbardziej zadłużona – plasuje się Austria (17,5 mld dolarów), wyprzedzając Stany Zjednoczone (14,7 mld dolarów).

Z danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego wynika, że Rosja jest w sumie winna zachodnim bankom ok. 121 mld dolarów.

