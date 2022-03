Rating Rosji po raz kolejny obniżony. Ryzyko bankructwa

Analitycy S&P obniżyli do „CC” z „CCC-” rating długoterminowego zadłużenia Rosji. Powodem tej decyzji jest rosnące ryzyko bankructwa tego kraju.

Agencja zwraca uwagę, że Rosja ma problemy z regulowaniem płatności za obligacje denominowane w USD, które wygasają w 2023 roku, oraz za euroobligacje zapadające w 2043 roku. Według analityków w najbliższym czasie raczej nie uda się pokonać trudności z obsługą płatności z tytułu euroobligacji.

Problemy Rosji wynikają z nałożenia na ten kraj szeregu sankcji, m.in. ze strony USA, Wielkiej Brytanii czy Unii Europejskiej. Przyjęty w tym tygodniu czwarty pakietu unijnych sankcji zakłada m.in. że kraje UE i zarejestrowane w nich firmy nie mogą od 15 marca handlować z rosyjskimi partnerami stalą, żelazem oraz towarami luksusowymi. Zdecydowano także o ograniczeniu dostępu do produkcji przemysłu lotniczego, wojskowego, a także handlu towarami tzw. podwójnego zastosowania. UE zdecydowała również o zamrożeniu aktywów 15 rosyjskich oligarchów. Wśród nich znalazł się Roman Abramowicz.

Kolejna obniżka ratingu

Decyzja S&P w sprawie ratingu długoterminowego zadłużenia Rosji to już trzecia obniżka na przestrzeni ostatnich trzech tygodni. Przypomnijmy, że 3 marca agencja obniżyła rating tego kraju w walucie obcej do poziomu „CCC-” z „BB+”. Z kolei 26 lutego S&P obniżył rating Rosji do „BB+”, czyli do poziomu śmieciowego.

S&P przyznaje oceny ratingowe w skali od „AAA” do „D”, które służą do przekazywania opinii na temat poziomu ryzyka kredytowego.

