Kiedy po raz ostatni przestawimy zegarki? Mamy komentarz ministerstwa

Zgodnie z tradycją ostatni weekend marca to zmiana czasu z zimowego na letni. Teoretycznie zegarki należy przestawić z godziny 2.00 na 3.00, choć jak pokazuje praktyka najczęściej zajmujemy się tym dopiero po przebudzeniu. W związku z przejściem na czas letni śpimy o godzinę krócej, ale za to możemy cieszyć się dłuższym dniem, gdyż ciemność zapadnie dopiero w okolicach godziny 19.00. Czas letni będzie towarzyszył nam do ostatniej soboty października, kiedy to znów przejdziemy na czas zimowy.

Do niedawna wydawało się, że konieczność przestawiania zegarków odejdzie wreszcie do przeszłości i przez cały rok będziemy cieszyć się czasem letnim. Przypomnijmy, że w 2018 roku z inicjatywą zakończenia sezonowej zmiany czasu wystąpił Parlament Europejski, apelując do Komisji Europejskiej o ocenę obecnie funkcjonującego rozwiązania.

Komisja przeprowadziła konsultacje społeczne, w ramach których otrzymała ponad 4,5 mln odpowiedzi, spośród których zdecydowana większość (prawie 85 proc.) to głosy opowiadające się ze odejściem od sezonowej zmiany czasu. KE przedstawiła Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej wniosek w sprawie zniesienia sezonowych zmian czasu i uchylenia dyrektywy wprowadzającej czasy zimowy i letni. Wydawało się wówczas, że jesteśmy o krok od przełomu w tej sprawie. Wiosną 2019 roku w Parlamencie Europejskim przeprowadzono głosowanie na mocy którego to państwa członkowskie miały zdecydować, czy chcą aby obowiązywał u nich na stałe czas letni bądź zimowy.

Kraje, które chciały obowiązywania czasu letniego po raz ostatni miały przestawiać zegarki w marcu 2021 roku, natomiast kraje chcące przyjąć czas zimowy w październiku zeszłego roku.

Dlaczego zatem w najbliższy weekend znów przestawiamy zegarki? Plany dotyczące zniesienie sezonowej zmiany czasu pokrzyżowała pandemia i – jak informowało w zeszłym roku Ministerstwo Rozwoju – od przełomu 2019 i 2020 roku tematem tym nie zajęła się Rada Unii Europejskiej, czyli przedstawiciele rządów państw unijnych.

Kiedy zmiana czasu po raz ostatni? Komentarz resortu

Zapytaliśmy resort rozwoju co obecnie dzieje się w kwestii zniesienia sezonowej zmiany czasu. – Na podstawie Komunikatu Komisji Europejskiej wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej zostały zobligowane do przygotowania przepisów prawnych wprowadzających w życie regulacje z niego wynikające. Polska przygotowała stosowne rozporządzenie i 7 marca 2022 r. zostało ono ogłoszone w Dzienniku Ustaw RP. Przez kolejnych pięć lat, o ile Komisja Europejska nie powróci do prac nad odejściem od zmian czasu, będzie obowiązywał czas zimowy i letni – informuje Wprost Biuro Komunikacji Ministerstwa Rozwoju Technologii.

Wygląda więc na to, że prędko z koniecznością przestawiania zegarków się nie pożegnamy. Tymczasem jak pokazują badania (np. pracowni Ariadna) niespełna dwie trzecie Polaków opowiada się za rezygnacją z sezonowej zmiany czasu i obowiązywania przez cały rok czasu letniego. Pozostawienia czasu letniego i zimowego chce jedynie 15 proc. respondentów.

