Przyznano pierwsze odszkodowanie za niepożądany odczyn poszczepienny

Jest pierwsze odszkodowanie za skutki uboczne po szczepieniu na COVID-19. Rzecznik Praw Pacjenta poinformował o wydaniu decyzji kończącej pierwsze z postępowań w tej sprawie. 45 tys. zł w ramach Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych otrzyma pacjent z województwa mazowieckiego, u którego zdiagnozowano zespół Guillain-Barré.

– To bardzo rzadko występujące zaburzenie nerwów obwodowych, prowadzące do osłabienia lub porażenia mięśni, uwzględnione w charakterystyce szczepionek Vaccine Janssen oraz Vaxzevria. Opinia medyczna Zespołu do spraw Świadczeń działającego przy Rzeczniku potwierdziła, że 64-dniowy pobyt pacjenta w szpitalu wynikał z działania niepożądanego szczepionki – wyjaśnia cytowany w komunikacie prasowym Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.

W komunikacie przypomniano, że obsługiwany przez Rzecznika Praw Pacjenta Fundusz Kompensacyjny zapewnia wsparcie finansowe osobom, które doznały poważnych odczynów poszczepiennych. Biura Rzecznika na bieżąco rozpatruje wnioski i prowadzi postępowania administracyjne zmierzające do ustalenia zasadności przyznania świadczenia i jego wysokości.

Niewiele zgłoszeń

Rzecznik Praw Pacjenta zaznacza, że duże zainteresowanie Funduszem ze strony pacjentów nie zmienia jednoznacznej oceny, że szczepienia ochronne zapewniają bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa, będąc przy tym jednym z największych osiągnięć medycyny. Z przytoczonych danych wynika, że od końca 2020 roku wykonano w Polsce prawie 54 mln szczepień przeciw COVID-19. Zgłoszonych zostało zaś w związku z tym 18,5 tys. niepożądanych odczynów poszczepiennych, co stanowi jedynie 0,034 proc. ogółu szczepień. Zdecydowana większość, bo 85 proc. niepożądanych odczynów poszczepiennych miała łagodny charakter.

Od 12 lutego do Rzecznika Praw Pacjenta wpłynęło 600 wniosków o przyznanie świadczenia kompensacyjnego.

