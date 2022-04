Ursula von der Leyen dwa razy przekazała Ukrainie ten sam miliard euro

Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, zapowiedziała podczas wydarzenia „Stand Up For Ukraine” w Warszawie, że Unia przekaże 1 mld euro na pomoc Ukrainie. Jak dowiedziała się dziennikarka RMF FM, nie są to dodatkowe fundusze, a środki, która Unia już wcześnie zadeklarowała się przekazać.

Na miliard euro dla Ukrainy od Unii ma składać się wcześniej zadeklarowane 600 mln euro ze środków na pomoc humanitarną dla wewnętrznych uchodźców w Ukrainie i 400 mln euro dla krajów sąsiadujących, do których uciekły ofiary wojny.

400 mln euro z marca

400 mln z 1 mld euro pochodzą z funduszu Azylu, Migracji i Integracji i z funduszu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej. Informacja o przekazaniu tych środków była podana już w połowie marca. Jak informuje RMF 24, są to pieniądze niewykorzystane w budżecie 2014-2021, które by przepadły oraz środki z nowej perspektywy finansowej.

Wydarzenie „Stand Up For Ukraine” odbyło się w Warszawie 8 kwietnia przy osobistym udziale prezydenta Andrzeja Dudy i Ursuli von der Leyen. Zdalnie w wydarzeniu wziął udział także prezydent Ukrainy Wołodymir Zełenski. Podczas wydarzenia zebrano łącznie 10,1 mld euro, które mają zastać przeznaczone na pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy.

