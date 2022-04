Unia Europejska w końcu uderzy w największy rosyjski bank. Szósta tura sankcji ma pogrążyć Sberbank

Sberbank, czyli największy rosyjski bank do tej pory unikał wszystkich pięciu pakietów sankcji nakładanych przez Unię Europejską. Powód był prosty – to właśnie ta instytucja odpowiedzialna jest za przeprowadzanie transakcji finansowych związanych z płatnościami za rosyjskie węglowodory. Gdyby Sberbank został wyłączony z systemu SWIFT, kraje Unii Europejskiej nie mogłyby płacić za rosyjski węgiel, gaz czy ropę naftową. Sankcje działały więc tylko pozornie, ale ma się to zmienić.

Sberbank włączony do sankcji

Dotychczasowe pięć pakietów sankcji Unii Europejskiej omijało Sberbank. Został on objęty regulacjami Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, ale kraje europejskie potrzebowały dalej prowadzić transakcje z instytucją. Przewodniczą Komisji Europejskiej Ursula Von der Leyen zapowiedziała jednak, że niebawem się to zmieni. W wywiadzie dla Bilda powiedziała, że także największy bank w Rosji zostanie włączony do szóstego pakietu sankcji, o którym nieoficjalnie mówi się od zeszłego tygodnia.

Nowe rozwiązania mają zawierać m.in. najmocniejszy do tej pory mechanizm sankcyjny, czyli całkowite embargo na import gazu, ropy i węgla z Rosji. O taki ruch od pierwszych tygodni wojny zabiegała m.in. Polska. Zakaz ich sprowadzania załatwia również problem dalszej współpracy z Sberbankiem. Prowadzenie z nim transakcji nie będzie dłużej potrzebne, więc można będzie go dołączyć do czarnej listy.

Dotychczasowe sankcje wyłączyły z możliwości przeprowadzania międzynarodowych transakcji większośc banków z Rosji i Białorusi.

