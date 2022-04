Rosja zakręci Polsce kurek z gazem? Dziś mija termin ultimatum

Przypomnijmy, że pod koniec marca prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin ogłosił, że podpisał dekret nakazujący od 1 kwietnia zagranicznym kontrahentom z „nieprzyjaznych” państw zapłatę za rosyjski gaz wyłącznie w rublach. Dekret zakłada, że kontrahenci przekazują walutę na specjalne rachunki rozliczeniowe otwarte w Gazprombanku, a bank wymienia ją na ruble na moskiewskiej giełdzie. – Jeżeli takie płatności nie zostaną dokonane, uznamy to za złamanie zapisów kontraktowych ze wszystkimi konsekwencjami – podkreślił Putin.

Do grona „nieprzyjaznych” wobec Rosji państw zaliczane są kraje Unii Europejskiej, czyli również Polska. Jak zauważa Radio Zet, zawarte w umowach gazowych terminy dawały nam trzy tygodnie na odniesienie się do rosyjskich żądań. To oznacza, że ostateczna decyzja w sprawie przestawienia się na płatności w rublach powinna zapaść do 22 kwietnia, czyli do dziś. Tymczasem polska spółka gazowa PGNiG, która kupuje gaz od Rosji, od razu po pojawieniu się dekretu zapowiedziała, że nie zgodzi się na taką zmianę. W podobnym tonie wypowiedziały się rządy państw europejskich, a ich przedstawiciele podkreślili, że nie poddadzą się rosyjskiemu dyktatowi i za gaz będą płacić w sposób określony w umowach.

Co jeśli Rosja zakręci kurek z gazem?

Co zatem, jeśli Rosja zakręci jutro Polsce kurek z gazem? Według informacji nieoficjalnych Radia ZET PGNiG jest przygotowane na różne scenariusze i już od lutego gromadzono zapasy gazu i magazyny są zapełnione w ponad 60 procentach. Ponadto Polska może kupować gaz z Niemiec. Na początku maja zostanie też uruchomiony łącznik gazowy z Litwą, który będzie umożliwiał dostarczanie do Polski gazu z litewskiego gazoportu w Kłajpedzie, a do gazoportu w Świnoujściu – od czasu jego uruchomienia – przypłynęło już 150 tankowców ze skroplonym gazem LNG.

Przypomnijmy, że z niedawnego sondażu United Surveys dla Dziennika Gazety Prawnej i RMF FM wynika, że 85,2 proc. Polaków opowiada się za rezygnacją z kupowania rosyjskiego gazu, ropy i węgla, nawet jeśli będzie wiązało się to z wyższymi rachunkami.

