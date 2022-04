Ile Polska wydała na pomoc wojskową dla Ukrainy? Premier ujawnił kwotę

Podczas sobotniej konferencji na Stadionie Narodowym w Warszawie premier Mateusz Morawiecki zainicjował akcję billboardową pod hasłem „Stop Russia Now”. Ma ona obnażyć rosyjskie zbrodnie na Ukrainie i jak powiedział szef rządu „budzić sumienia zachodniej Europy”. Billboardy mają pojawić się zarówno w Polsce, jak i w różnych miastach Europy. Morawiecki podkreślił, że Niemcy, Francja, Austria, Włochy „muszą zrobić jak najwięcej, by zatrzymać wojnę na Ukrainie”.

Podczas konferencji premier ujawnił, że od początku wojny Polska dostarczyła Ukrainie sprzęt wojskowy o wartości około 7 mld zł, czyli ponad 1,6 mld dolarów. Nie zdradził jednak szczegółów tej pomocy, w tym jakiego rodzaju był to sprzęt.

– Polska przekazała Ukrainie sprzęt wojskowy o wartości ok. 7 mld zł. Poinformował o tym premier Mateusz Morawiecki na konferencji inicjującej akcję „Stop Russia Now” skierowaną do krajów Europy Zachodniej. To ponad 1,6 mld dolarów. Ten sprzęt ratuje ukraińską, polską i europejską suwerenność – napisał na Twitterze Piotr Mueller rzecznik rządu.

Jak mówił podczas konferencji szef rządu, Ukraina walczy z rosyjskim agresorem nie tylko w swoim imieniu, ale też walczy o wolność i pokój w całej Europie.

Pomoc militarna od USA

Militarne wsparcie Ukrainie dostarczają również m.in. Stany Zjednoczone. W mijającym tygodniu prezydent USA Joe Biden zapowiedział kolejną transzę dostaw broni. Pakiet będzie wart 800 mln dolarów. – Jesteśmy w krytycznym momencie tej wojny. Rosja przygotowuje się do kolejnej fazy walk. Siły rosyjskie wycofały się z Kijowa. Powinniśmy złożyć wyrazy uznania siłom ukraińskim. Wiele im zawdzięczamy. Zbrodnie wojenne są oczywiste dla całego świata – powiedział Biden.

W ramach dostaw, na Ukrainę mają dotrzeć m.in. dziesiątki haubic oraz setki pocisków i dronów taktycznych. Ponadto, Stany Zjednoczone mają wysłać na Ukrainę dodatkowe 500 mln dolarów bezpośredniej pomocy finansowej.

