Senat przyjął projekt blokujący fuzję Orlenu i Lotosu

Przypomnijmy, że projekt nowelizacji ustawy dotyczącej zasad zarządzania mieniem państwowym zakłada m.in., że przez 9 miesięcy od wystąpienia przez Polskę z wnioskiem o podjęcie konsultacji w trybie art. 4 Traktatu NATO, nie mogą być zbywane udziały, akcje lub prawa z akcji należące do Skarbu Państwa w spółkach, takich jak m.in. Grupa Lotos, PGNiG, Enea, Orlen, Energa, czy Tauron, a także należące do nich przedsiębiorstwa lub wyodrębnione części przedsiębiorstw. Zbywać nie można byłoby też nieruchomości należących do tych spółek. Projekt – jak podkreślają jego inicjatorzy – ma zabezpieczać interesy Skarbu Państwa szczególnie teraz, kiedy toczy się pełnowymiarowa wojna na Ukrainie.

W trakcie środowej debaty nad projektem skupiano się głównie na kwestii fuzji Orlenu z Lotosem. Senatorowie Koalicji Obywatelskiej podkreślali, że sprzedaż części aktywów rafineryjnych Lotosu jak i części stacji benzynowych jest sprzeczna z interesem państwa. Zwracali m.in. uwagę na to, że stacje ma przejąć węgierski MOL, który – jak przekonywali – ma bliskie kontakty z Rosją.

Przeciwnego zdania byli przedstawiciele rządu oraz senatorowie PiS. Zdaniem wiceministra aktywów państwowych Jana Kanthaka fuzja Orlenu z Lotosem to realizacja budowy dużego koncernu multienergetycznego, który pozwoli też zdywersyfikować dostawy ropy do Polski.

W przeprowadzonym w czwartek głosowaniu za nowelizacją opowiedziało się 53 senatorów, podczas gdy 45 było przeciw. Senatorowie opozycji podkreślali po głosowaniu, że udało się doprowadzić do wstrzymania sprzedaży Lotosu Węgrom i stojącym za nimi Rosjanom.

– 53 senatorów zgodnie z polską racją zagłosowało za ustawą chroniącą Lotos – tak by wstrzymać przejęcie polskich stacji benzynowych przez węgierski (proputinowski) MOL. 45 senatorów PiS chciało sprzedaży polskich stacji benzynowych Węgrom – napisał na Twitterze senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza.

– LOTOS dalej w polskich rękach, a nie… węgierskich, czy rosyjskich. Senat przyjął projekt ustawy, która wstrzymuje sprzedaż mienia Lotosu – MOL. ZA- 53.Dyskusja w Senacie pokazała związki polityków węgierskich z Rosją. Bezpieczeństwa energetycznego Polski nie zbudujemy z przyjaciółmi Putina – napisał senator Krzysztof Kwiatkowski.

Teraz projekt nowelizacji ustawy dotyczącej zasad zarządzania mieniem państwowym trafi do Sejmu. Senatorowie opozycji zaapelowali do marszałek Elżbiety Witek o jak najszybsze głosowanie nad projektem.

