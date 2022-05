L4 podczas teleporady jednak nielegalne? ZUS zapowiada kontrole

O zamieszaniu wokół L4 wystawionych podczas teleporady pisze serwis InnPoland.pl. Czytelniczka portalu informuje, że w trakcie teleporady lekarz odmówił jej zwolnienia lekarskiego. Podczas wizyty stacjonarnej kobieta dowiedziała się, że lekarz miał rację, gdyż wedle prawa nie wolno mu wystawić pacjentowi zwolnienia bez zbadania go osobiście.

Wedle prawa rzeczywiście tak jest. Jak przypomina portal, w Polsce wciąż obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia, w którym zapisano, iż „zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby wystawia się wyłącznie po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia”. Nie ma w nim nic o teleporadach czy porozumiewaniu się z pacjentem na odległość. Co prawda na rządowych stronach do dziś widnieją informacje, że przez teleporadę można dostać zwolnienie, takie stanowisko prezentowało również Ministerstwo Zdrowia. Tyle, że stanowisko nie jest obowiązującym prawem. W ciągu ostatnich dwóch lata pandemii, gdy teleporady były w momencie powszechną praktyką, rząd nie zmienił w tej sprawie przepisów, poprzez chociażby uzupełnienie rozporządzenia bądź wprowadzenia stosownej ustawy.





Tymczasem teraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapowiada kontrole dotyczące zwolnień lekarskich wystawionych podczas teleporady. Poinformował o tym na Twitterze Jakub Kosikowski z Lubelskiej Izby Lekarskiej – ZUS wzywa lekarzy do wyjaśnień w sprawie wystawianych zwolnień przez teleporady. Ponieważ wedle ich przepisów ZLA można wystawić tylko po OSOBISTYM zbadaniu pacjenta. Slajdy na konfach były, prawa finalnie nie poprawiono – napisał Kosikowski.

W odpowiedzi na post ZUS odpisał. – Lekarz może wystawić zwolnienie lekarskie pod warunkiem, że jest w stanie rzetelnie ocenić stan zdrowia pacjenta. W przypadku teleporady wymaga to wnikliwego wywiadu medycznego. Skontrolować możemy każde zwolnienie lekarskie, w tym także e-ZLA wystawione podczas teleporady – czytamy w odpowiedzi państwowego ubezpieczyciela.

ZUS rzeczywiście ma prawo do kontroli, gdyby jednak rząd w porę pomyślał o zmianie przepisów, medycy nie musieliby teraz udowadniać, że przeprowadzili „wnikliwy wywiad medyczny”. Z danych resortu zdrowia wynika, że tylko w ubiegłym roku było w naszym kraju wiele placówek podstawowej opieki zdrowotnej, w których udział teleporad wyniósł nawet ponad 90 proc.







