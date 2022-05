Szef Związku Banków Polskich: Wakacje kredytowe mogą okazać się katastrofą

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił plan wsparcia kredytobiorców, który ma pozwolić im przejść przez trudny moment wysokich stóp procentowych. Cztery miesiące wakacji kredytowych w tym i w przyszłym roku, finansowe wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, obniżenie WIBOR – to elementy rządowej pomocy. Szczegóły ogłosił podczas wtorkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

– Chcemy przeprowadzić szybko działania, które mają pomóc Polakom w spłacie kredytów hipotecznych. Dzisiaj na Radzie Ministrów zaproponowaliśmy nowe rozwiązania, które zostaną skierowane do kilkudniowych konsultacji – powiedział premier.

Szef Związku Banków Polskich ostrzega

Pomysł rządu skomentował na antenie RMF FM Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Jego zdaniem nie będzie się dało uniknąć przerzucenia kosztów na kredytobiorców, których stać na spłatę kredytów. – Jeśli wakacje kredytowe będą dostępne dla wszystkich kredytobiorców, to konsekwencje będą poważne dla pozostałych klientów – powiedział. – Ważna jest stabilność (sektora bankowego – przyp. red.), a wakacje kredytowe, z których mogliby skorzystać wszyscy kredytobiorcy w jednym momencie, mogłyby okazać się katastrofą – dodał.

Rząd rezygnuje z WIBOR-u

Ważnym elementem rządowego planu jest rezygnacja z WIBOR-u, jako wskaźnika, na podstawie którego naliczana będzie wysokość rat kredytów. Zastąpi go stawka overnight POLONIA.

– Wprowadzimy mechanizmy, które pomogą obywatelom w spłacie kredytów poprzez niższą wartość referencyjną. WIBOR zostanie zastąpiony nową stawką – jeśli sektora bankowy jej nie wypracuje, to będzie to stawka overnight POLONIA, liczona przez NBP, która jest korzystniejsza nawet o 0,4 pkt. proc. To da roczne oszczędności rzędu 1 mld zł, których koszt poniosą banki – wyjaśniał Morawiecki.

