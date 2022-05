Szwajcaria mięknie w kwestii mrożenia majątków oligarchów. Z kont zniknęły ponad 2 mld dolarów

Szwajcarski rząd potwierdził, że na kontach banków w tym kraju zamrożonych jest łącznie około 6,3 miliardów dolarów, które należą do objętych sankcjami rosyjskich oligarchów. Bardzo spostrzegawczy obserwatorzy zwrócili jednak uwagę, że mimo tego, że jest to suma imponująca, to jest niższa, od raportowanej poprzednio.

Rosyjskie majątki odpływają ze szwajcarskich banków

Jeszcze 7 kwietnia w podobnym raporcie podano, że na kontach zamrożono około 7,5 miliarda dolarów. Różnica wynosi więc około 2,2 miliarda dolarów. Banki po cichu pozwoliły więc na przelanie majątków, które były objęte sankcjami Unii Europejskiej. Szwajcaria, która do Unii nie należy, ma jednak suwerenne prawo do samodzielnego decydowania w tej kwestii.

„Nie możemy mrozić środków, jeśli nie mamy pewności, czy mamy ku temu podstawy” – powiedział, cytowany przez Reutersa Erwin Bollinger, szef szwajcarskiego biura relacji gospodarczych, agencji rządowej, która odpowiedzialna jest za doglądanie i realizację założeń sankcji gospodarczych przeciwko Rosji i rosyjskich oligarchom.

Szwajcaria od lat była jednym z ulubionych kierunków, do których rosyjscy miliarderzy uciekali ze swoimi majątkami, które najczęściej gromadzone były za działalność w rosyjskich koncernach paliwowych. Było to tak atrakcyjny kierunek lokowania majątków, gdyż przez lata Szwajcaria pozostawała neutralna we wszystkich sporach, nie należała do Unii Europejskiej i nie zgłaszała do niej akcesji. Oligarchowie sądzili, że szwajcarski rząd nie zdecyduje się także na dołączenie do sankcji. Stało się jednak inaczej.

Czytaj też:

Węgry sprzeciwiają się kolejnym sankcjom na Rosję. Orban napisał list do szefowej KE