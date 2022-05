Wakacje kredytowe coraz bliżej. Rada Ministrów zajmie się jutro projektem

Minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Łukasz Schreiber poinformował, że Komitet Stały Rady Ministrów zaakceptował projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.We wtorek projektem zajmie się Rada Ministrów.

Wakacje kredytowe dla wszystkich na tych samych zasadach

Projekt ustawy wspierającej kredytobiorców zapowiedział na początku maja premier Mateusz Morawiecki. Ustawa ma określić zasady udzielania przez banki wakacji kredytowych, czyli przesunięcia terminu spłaty, bez dodatkowych kosztów. To właśnie ten element programu wsparcia ma obowiązywać w pierwszej kolejności, w lipcu lub w sierpniu. Wprawdzie już teraz niektóre banki mają w ofercie wakacje kredytowe, ale ich udzielenie zależy od regulacji przyjętych przez dany bank. Premier zapowiedział, że kwestia ta ma zostać ujednolicona, tak by z odroczenia płatności mógł skorzystać każdy chętny.

Wakacje nie oznaczają, że spadnie wysokość dłużnej sumy: kredyt będzie nadal płatny w pełnej wysokości, przesunięta zostanie tylko data płatności raty.

Zawieszenie będzie dotyczyło spłaty części odsetkowej i kapitałowej. Maksymalny termin zawieszenia wynosi dwa miesiące w każdym z dwóch ostatnich kwartałów 2022 r. oraz jednego miesiąca w każdym kwartale 2023 r. Zgodnie z zapisami ustawy, za okres wakacji kredytowych nie będą naliczane odsetki.

Overnight Polonia zamiast WIBOR? Decyzja jesienią

Z początkiem 2023 roku wskaźnik WIBOR ma zostać zastąpiony przez inny. Do września banki mają czas na przedstawienie swoich propozycji wskaźnika, który będzie służył do wyliczania oprocentowania kredytu. Jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia z rynkiem finansowym, zastosowanie znajdzie stawka Overnight Polonia.

– Wprowadzimy mechanizmy od 1 stycznia 2023 r., które pomogą obywatelom w spłacie kredytu poprzez niższą wartość referencyjną. Wskaźnik WIBOR zostanie obniżony do wypracowanej nowej stawki. Jeśli sektor bankowy tego nie wypracuje, to będzie to stawka Overnight Polonia. To są oszczędności roczne w wysokości około 1 mld zł dla Polaków i koszt, który poniosą banki – zapowiedział w zeszłym tygodniu Mateusz Morawiec ki.

