W Polsce od lat funkcjonuje podatek od psa. Wiemy, jakie przynosi dochody

W zeszłym minęło 30 lat od wprowadzenia tzw. podatku od psa. Danina została zapisana w art. 18a i art. 19 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku. O wprowadzeniu opłaty decyduje rada gminy bądź miasta i to one ustalają również jej wysokość. Od początku tego roku maksymalna wysokość podatku od psa wynosi 135 zł, podczas gdy w 2021 roku było to 130,30 zł, zaś rok wcześniej 125,40 zł.

Podatek od psa funkcjonuje m.in. w Krakowie, Szczecinie, Sopocie, Włocławku czy Inowrocławiu. W sumie opłata funkcjonuje w ponad 400 polskich gminach. Zapytaliśmy Ministerstwo Finansów, jakie dochody przyniosła w minionym roku opłata samorządom. Okazuje się, że nie brakuje gmin, które na podatku od pupili zarobiły ponad 50 tys. zł.





Ministerstwo Finansów: Ponad 4 mln zł wpływu z podatku