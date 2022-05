Historyczne odbicie rubla. Na nic sankcje i zerwanie kontaktów handlowych

Od początku wojny na Ukrainie wiele państw podjęło zgodne działania mające na celu osłabienie rosyjskiej waluty. I rzeczywiście, w marcu rubel stracił bardzo wiele do innych walut, ale z czasem zaczął się odbijać. W piątek osiągnął najmocniejsze poziomy w stosunku do euro i dolara odpowiednio od czerwca 2015 i marca 2018. Jak wyjaśnić to umocnienie? Odpowiadają za to ci odbiorcy europejskiego gazu, którzy zgodzili się płacić za niego w rublach lub wprawdzie deklarują, że w dalszym ciągu będą rozliczać się w euro, ale czynią pewne kroki, by płacić w rosyjskiej walucie.

Rosja twierdzi, że połowa klientów Gazpromu otworzyła rachunki w rublach



Gdy Polska zapowiedziała, że nie będzie rozliczała się w rublach, gaz przestał płynąć następnego dnia. Szantaż działa. Rosja poinformowała w czwartek, że połowa z 54 klientów gazowego giganta Gazpromu otworzyła konta w Gazprombanku, by umożliwić płatność w rublach.

O otwarciu w Gazprombanku konta – a nawet dwóch – poinformował we wtorek włoski koncern ENI. Zapowiedziała, że będzie dalej płacić za rosyjski gaz w euro, a drugie konto ma służyć do zamiany płatności w euro na ruble - w ciągu 48 godzin od wpłaty. ENI oświadczył, że otwarcie kont ma charakter tymczasowy i nie narusza praw wynikających z kontraktu, które przewidują wykonywanie opłat w euro. Koncern zapewnił również, że otwarcie kont w rosyjskim banku przedyskutowano z włoskimi instytucjami, „przy poszanowaniu międzynarodowych sankcji”.

