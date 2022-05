Szykują się surowe kary dla pijanych kierowców

Specjalna sejmowa komisja zmierza do zakończenia prac nad zmianami w prawie karnym. W czwartek członkowie komisji przyjęli przepisy dotyczące m.in. konfiskaty mienia. Jeśli wejdą one w życie, to - jak podaje „Rzeczpospolita” wprowadzony zostanie obowiązkowy przepadek pojazdu za przestępstwa drogowe popełnione w stanie nietrzeźwości lub odurzenia. Co jeśli pojazd nie będzie własnością lub współwłasnością sprawcy? Wówczas sąd orzeknie przepadek jego równowartości. W praktyce więc pijany kierowca straci auto bądź pieniądze. Sąd będzie mógł odstąpić od przepadku, jeśli sprawca prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, ale nie spowodował wypadku.





Kary nie tylko dla kierowców samochodów

Warto podkreślić, że określenie „pojazd” nie dotyczy jedynie samochodów. Przepisy dotyczące konfiskaty dotyczą pojazdów mechanicznych, co oznacza, że na przepadek narażeni będą nietrzeźwi kierowcy również maszyn rolniczych, motocykli oraz motorowerów.

Czy nowe przepisy spowodują, że kierowcy dwa razy się zastanowią zanim wsiądą za kierownicę „pod wpływem”? Pozostaje mieć nadzieję, że tak, choć optymizmem nie napawają dane wskazujące, iż podwyżki mandatów niespecjalnie odstraszają. Z przytoczonych niedawno przez „Rzeczpospolitą” danych Izby Administracji Skarbowej w Opolu wynika, że w pierwszym kwartale tego roku policja wlepiła 1 mln 235 tys. mandatów, o blisko 1500 więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku. Tyle, że rok temu przeciętny mandat nałożony przez policję sięgał 140 zł, podczas gdy w tym roku jest to 271 zł, co oznacza, że przeciętna wysokość kary prawie się podwoiła (wraz z początkiem tego roku wprowadzono wyższe kary za wykroczenia na drodze). Mandatów jak widać również przybyło.







