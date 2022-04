Mandaty uderzają kierowców po kieszeni. Prawie dwa razy więcej niż rok temu

„ Rzeczpospolita” ujawnia policyjne dane dotyczące mandatów nałożonych w pierwszym kwartale tego roku. Okazuje się, że w tym okresie mundurowi wlepili ich 1 mln 235 tys., o 1454 więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Tyle, że rok temu przeciętny mandat nałożony przez policję sięgał 140 zł, podczas gdy w tym roku jest to 271 zł, co oznacza, że przeciętna wysokość kary prawie się podwoiła. Łączna kwota kar to – jak podaje gazeta powołując się na dane Izby Administracji Skarbowej w Opolu – 335 mln zł, dwa razy więcej niż przed rokiem.

Powyższe liczby to przede wszystkim efekt nowych, wyższych mandatów za wykroczenia na drodze, jakie zaczęły obowiązywać wraz z początkiem tego roku.

Wśród regionów, które przodują jeśli chodzi o liczbę ukaranych, jak i wysokość mandatów przodują województwo mazowieckie (łącznie 46 mln zł), województwo śląskie (42 mln zł), a także Wielkopolska (32 mln zł). Gazeta zwraca uwagę na województwo lubuskie, gdzie mandatów nałożono najmniej (22 tys.), ale to właśnie w tym regionie przeciętny mandat był najwyższy w kraju i sięgał 335 zł.

Kary głównie za wykroczenia drogowe

Dane Izby Administracji Skarbowej dotyczą wszystkich policyjnych mandatów, ale na wielkość kwot (ogólnych i jednostkowych) wpłynęły przede wszystkim wykroczenia drogowe (w zeszłym roku dotyczyło ich dwie trzecie ze wszystkich nałożonych przez policję mandatów, pozostałe dotyczyły np. niezasłaniania nosa i ust). – Nadal ponad połowa drogowych wykroczeń dotyczy przekroczenia prędkości – podkreśla cytowany przez dziennik insp. Robert Opas z biura ruchu drogowego Komendy Głównej Policji.

Ogólną kwotę mandatów mogły też podbić kolizje. Przedstawiciel Komendy Głównej Policji przypomina, że od tego roku za spowodowanie kolizji grozi co najmniej 1020 zł mandatu, podczas gdy jeszcze w zeszłym roku było to 500 zł.

Mandaty nie odstraszają?

Eksperci podkreślają, że wyższe mandaty na dłuższą metę nie powodują zmiany zachowań wśród kierowców.

– To naiwne myślenie, że kary spowodują zmianę zachowania, zresztą one z czasem spowszednieją. Wysoka kara najczęściej powoduje złość wobec tego, kto karze. Bo każdy z kierowców, i to dotyczy wszystkich Europejczyków, uważa, że on na drodze zachowuje się mądrze i odpowiedzialnie, myśli: „tyle razy przejeżdżałem 70 km/h przez teren zabudowany i nawet kurczaka nie przejechałem. To inni stanowią zagrożenie” – tłumaczy w rozmowie z „Rzeczpospolitą” dr Andrzej Markowski, psycholog ruchu drogowego ze Stowarzyszenia Psychologów Transportu.

Zdaniem Markowskiego efekty w postaci zmiany postaw przynosi edukowanie uczestników ruchu drogowego, pokazywanie im, co się kryje za głupotą i niebezpiecznymi zachowaniami.

