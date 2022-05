Eurojackpot rozbity. Szczęściarz otrzyma ponad pół miliarda złotych

W piątek, 20 maja w Eurojackpot wylosowano następujące liczby: 4, 22, 28, 32, 47 oraz 1 i 2. Było to wyjątkowe losowanie, gdyż kumulacja, spowodowana tym, że we wcześniejszych losowaniach nie padały główne wygrane, wyniosła astronomiczne 500 milionów złotych. Jak informował Totalizator Sportowy, była to największa pula w historii polskich gier liczbowych. "Nigdy wcześniej w historii gier losowych w Polsce, ale także w historii gry Eurojackpot, nie grano o tak astronomiczną kwotę" – można przeczytać w komunikacie spółki zarządzającej w Polsce loterią Eurojackpot.

Eurojackpot 20 maja. Padła główna wygrana

Nie będzie kolejnej kumulacji, a tym samym, kolejnej rekordowej puli nagród do zgarnięcia. Jak poinformowano, 20 maja padła główna wygrana w loterii Eurojackpot. Co ciekawe, właściwe liczby wytypował tylko jeden szczęściarz. 110 213 537,30 euro (czyli po dzisiejszym kursie ponad 500 milionów złotych) trafi na konto jednego z graczy, który zagrał na terytorium Niemiec.

Najwyższa wygrana, która została skreślona w Polsce, ze względu na bardzo wysoką pulę w losowaniu, również jest imponująca. Jedna z osób trafiła bowiem aż 576 616,40 zł. Należy pamiętać, że zgodnie z polskim prawem, od wygranych w grach losowych wyższej, niż 2280 zł, należy odprowadzić podatek w wysokości 10 proc. Gracz nie musi jednak nic w tej sprawie robić, gdyż danina do urzędu skarbowego trafia automatycznie i jest uiszczana przez Totalizator Sportowy. Mimo tego polski szczęśliwiec będzie w połowie drogi do zostania milionerem.

