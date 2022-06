Luksemburg zamroził 4,3 mld euro rosyjskich aktywów

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów Luksemburga, banki i inne organizacje finansowe zamroziły rosyjskie aktywa o wartości w sumie 4,3 mld euro. Zamrożone aktywa obejmują depozyty i papiery wartościowe 90 Rosjan i 1100 przedsiębiorstw objętych sankcjami.

15 tygodni wojny

Nakładane przez kraje zachodnie sankcje to odpowiedź na rosyjską inwazję na Ukrainę. Dziś mija dokładnie 15 tygodni od rozpoczęcia tego ataku. – Władze Luksemburga ściśle współpracują ze swoimi europejskimi odpowiednikami i innymi państwami członkowskimi UE, aby zapewnić skuteczne wdrożenie sankcji, a tym samym zapobiec wszelkim próbom ich obchodzenia – powiedziała Yuriko Backes, minister finansów Luksemburga.

Z przedstawionych w marcu danych rosyjskiego resortu finansów, które przytacza „Rzeczpospolita” wynika, że ok. 300 mld dolarów w złocie i rezerwach walutowych banku centralnego Rosji zostało zamrożonych w USA. To połowa wszystkich rezerw Moskwy. Z kolei Unia Europejska zamroziła aktywa rosyjskiego banku centralnego na kwotę ok. 24,5 mld dolarów.

Jak niedawno informował „New York Times” Biały Dom sceptycznie podchodzi do kwestii przejęcia aktywów rosyjskiego banku centralnego w celu sfinansowania odbudowy Ukrainy. Najwyżsi urzędnicy administracji Joe Bidena obawiają się, że przekierowanie funduszu może być nielegalne i zniechęcić inne kraje do lokowania swoich aktywów w USA. Jeden z urzędników miał powiedzieć, że chociaż zajęcie rosyjskich funduszy byłoby satysfakcjonujące i uzasadnione, to doszłoby do ustanowienia precedensu i wpłynęłoby na status USA jako najbezpieczniejszego miejsca na świecie do pozostawienia aktywów.

Czytaj też:

Polacy niechętni wobec firm pozostających w Rosji. Szczególnie wobec jednej