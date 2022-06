Wakacje już za dwa tygodnie. Wiemy, ile wydadzą Polacy

Wakacje już za dwa tygodnie. Polska Organizacja Turystyczna postanowiła przyjrzeć się planom Polaków dotyczących tegorocznego wypoczynku. Okazuje się, że chętniej niż w zeszłym roku myślimy o wakacyjnych podróżach. Wyjazd planuje aż 65 proc. respondentów, to o niemal 20 pkt. proc. więcej niż przed rokiem. Z jednej strony dane te nie zaskakują, gdyż zeszłoroczne wakacje – podobnie jak te w 2020 roku – upływały pod znakiem pandemicznych obostrzeń. Z drugiej jednak strony mamy w tej chwili rekordową inflację i mogłoby się wydawać, że z powodu szalejących cen jesteśmy gotowi ograniczyć letnie wyjazdy.

W badaniu poruszono kwestię wakacyjnych wydatków. Okazuje się, że dwie trzecie ankietowanych (66 proc.) deklaruje, że przeznaczy na urlop więcej pieniędzy niż w zeszłym roku, a jedna czwarta zamierza wydać podobną lub taką samą sumę jak przed rokiem.

Zmieścić się w kwocie do 2000 zł

Spośród osób planujących wakacyjny wyjazd, nieco ponad połowa (53 proc.) deklaruje, że chciałaby zmieścić się w budżecie do 2000 zł. Co piąty badany chciałby przeznaczyć na wypoczynek od 2001 do 3000 zł, zaś 17 proc. zakłada, że ich wakacyjne wydatki przekroczą 3000 zł.

– Prognozy na zbliżający się sezon wakacyjny i aktywność polskich turystów wybierających się zarówno na wypoczynek w kraju, jak i za granicą zapowiadają się optymistycznie. Bazując tylko na danych z najpopularniejszych portali rezerwacyjnych, aktualny stan rezerwacji na wakacje oscyluje wokół wzrostów o 20, a nawet 30 procent w stosunku do lat poprzednich. Zainteresowanie Polaków wypoczynkiem, turystyką, rekreacją przebudziło się na dobre po pandemii i jest na dosyć wysokim poziomie – komentuje Andrzej Gut-Mostowy, wiceminister sportu i turystyki.

Gdzie Polacy chcą udać się na wakacje? Większość, bo aż 71 proc. planuje urlop w Polsce, a jedynie 19 proc. za granicą. Nie zaskakuje fakt, że wybierający wypoczynek w kraju udadzą się nad morze (41 proc.). Rzadziej wskazywano w tym kontekście góry i jeziora (odpowiednio 27 proc. i 16 proc.).

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej 31 maja 2022 roku przez ARC Rynek i Opinia Sp. z o. o. na reprezentatywnej próbie 1006 osób metodą CAWI.

Czytaj też:

Nadciąga wakacyjny koszmar. W tym roku powodów do narzekań jest więcej