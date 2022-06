Obalał rządy i wynosił nowych polityków. Media donoszą o czwartym rozwodzie Ruperta Murdocha

Była modelka Jerry Hall oraz potentat medialny wzięli ślub w 2016 roku. Ewentualny rozwód nie powinien wpłynąć na strukturę własności należących do Murdocha firm, gdyż udziały znajdują się w funduszu powierniczym. Prawo do zarządzania nim Murdoch dzieli z czwórką dzieci, przy czym stosunki są tak ułożone, że Murdoch nie zostanie nigdy przegłosowany.

Majątek 91-letniego Ruperta Murdocha jest wyceniany przez magazyn „Forbes” na 17,7 miliarda dolarów.

Od 60 lat Murdoch współdecyduje o polityce

Od połowy lat 50. XX wieku pochodzący z Australii biznesmen kupował kolejne kulejące media, które dzięki jego pomysłom zaczynały być nie tylko dochodowe, ale też stawały się najbardziej opiniotwórcze albo co najmniej opisującymi głośne skandale. „New York Post” stał się najlepiej sprzedającym się brukowcem Ameryki, a założona przez Murdocha pod koniec lat 90. stacja informacyjna, początkowo niszowa, w pierwszej dekadzie XXI wieku miała więcej widzów niż CNN. Nigdy nie było tajemnicą, że konserwatywna Fox News w przeszłości pomógł Trumpowi zostać amerykańskim prezydentem. Murdoch wymyślił, w jakim kierunku powinien podążać szanowany i opiniotwórczy, ale walczący o klientów „Times”.

Ameryka to dla medialnego potentata za mało, więc zaczął rozdawać karty także w brytyjskim życiu politycznym i społecznym, a to dzięki bardzo popularnym tabloidom „Sun”, tygodnikowi „News of the World” (w 2011 roku w atmosferze skandalu zamknięto mający 168-letnią tradycję tygodnik) oraz sieci telewizyjnej Sky. Uważa się, że to media Murdocha pomogły w 1997 roku wynieść do władzy Partię Pracy z Tony’m Blairem na czele, a gdy drogi polityka i biznesmena się rozeszły, media Murdocha przestały udzielać potrzebnego poparcia i notowania Blaira zaczęły spadać.

