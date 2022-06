Najbogatszy Polak, którego świat nie widział. Kim tak naprawdę jest Tomasz Biernacki

Kiedy w Google wpiszę się imię i nazwisko Tomasza Biernackiego, wyskakuje masa zdjęć krótko ostrzyżonego pana w okularach. Ale to zmyłka, bo do fotografii nie pozował wcale Tomasz Biernacki, tylko Szymon Piduch. Prezes sieci Dino. To on był obecny na sali notowań warszawskiej giełdy, kiedy w 2017 roku znana sieć marketów debiutowała na dużym parkiecie. Tomasz Biernacki, jej właściciel i twórca, na debiucie własnej spółki się nie pojawił. Dzisiaj z majątkiem wycenianym na 15,3 mld zł został nr. 1 na tegorocznej liście 100 najbogatszych Polaków „Wprost”.

Jedyny wywiad Biernackiego

Wśród osób, które go znają panuje zmowa milczenia. Nikt nie chce o najbogatszym Polaku nic mówić.

„Szalenie ceni sobie prywatność”, „Proszę zrozumieć, nie wypada mi” – mówią biznesmeni, którzy go znają i robili z nim interesy.

Nie wiadomo więc, czy wysoki, czy niski. Czy blondyn, czy brunet. Gdzie mieszka, jak spędza wakacje, czym jeździ i w końcu – czego tak panicznie się boi, że z mediami rozmawiać nie chce. Pytanie o wywiad, jego współpracownicy ucinają jednym słowem – „niemożliwe”. Potem tylko dodają – „Proszę już o to nie pytać”. On sam wywiadu udzielił tylko raz. W 2004 roku wypowiedział się dla lokalnej gazety „Rzecz krotoszyńska” o tym, że zamierza inwestować w regionie. Tytuł, z którym rozmawiał nie był zresztą przypadkowy, bo przecież w Krotoszynie mieści się siedziba jego biznesowego imperium, czyli sieci marketów Dino, które Tomasz Biernacki stworzył i do dziś kontroluje. 51-proc. pakiet akcji daje mu obłędną wycenę na poziomie 15 mld zł.

Biernacki remontuje kapliczkę

Ale zanim było Dino, był pierwszy biznes. Biernacki pochodzi ze skromnej, katolickiej rodziny z maleńkiej wioski Czeluścin, 25 minut drogi samochodem od Krotoszyna. To tam jeszcze za PRL jego rodzice: Alojzy i Regina Biernaccy prowadzili własne gospodarstwo rolne i hodowlę krów. Z opisu lokalnych mediów, które starały się zajrzeć Biernackim na podwórko, wynika, że to rodzina, która stała na trzech fundamentach: wiary, pracy i pokory. Jego ojciec w jednym z wywiadów jawił się jako tytan pracy, który mimo tego, że zatrudniał ludzi na gospodarstwie, to sam doił krowy. Wywiadu zresztą udzielać też nie chciał, powtarzając, że nie należy się niczym chwalić. Ale to z lokalnych mediów dowiadujemy się na przykład, że ojciec Biernackiego postanowił odremontować zabytkową kapliczkę, żeby pracownicy mogli w niedzielę uczęszczać na msze święte.

Galaktyka globalnych multimiliarderów

Najprawdopodobniej więc to rodzice zaszczepili w Tomaszu Biernackim kult pracy i kult skromności. Być może najbogatszy Polak ma media i listy najbogatszych w nosie, bo wyznaje zasadę swojego ojca, że „chwalić się nie należy”. Ważniejsza jest praca. Jeżeli to przepis na sukces, to należy z niego korzystać, bo Biernacki talent do pomnażania złotówek ma niezwykły. W biznesie zaczynał od tego, na czym znał się najlepiej, czyli na zwierzętach. Zajął się więc ich hodowlą i ubojem. W 1993 roku w Golinie niedaleko Krotoszyna otworzył Zakłady Przemysłu Mięsnego „Biernacki”. Z małej masarni zrobił giganta, który dziś przynosi ponad miliard złotych przychodów. 6 lat później postawił pierwszy sklep Dino. Dzisiaj sieć liczy już 1880 punktów, a ostatnio poszerza się w zawrotnym tempie jednego marketu na dzień.

Z 15 mld zł majątku Biernacki dołącza do galaktyki globalnych multimiliarderów. Plasuje się w pierwszym tysiącu najbogatszych ludzi na świecie. Gdzieś między Richardem Bransonem, ekscentrycznym Brytyjczykiem od telekomu Virgin a niemiecką rodziną Oetkerów.

Więcej o najbogatszych ludziach w Polsce dowiesz się z najnowszej edycji Listy 100 najbogatszych Polaków.

