Paliwo lotnicze, technologie i europejskie waluty. Wielka Brytania rozszerza czarną listę

Brytyjski rząd rozszerzył listę sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję. Tym razem chodzi o czarną listę towarów, którymi firmy nie mogą handlować z rosyjskimi odpowiednikami. Wśród nich znalazło się kilka bardzo ciekawych pozycji.

Nowe sankcje gospodarcze na Rosję

“Nota do eksporterów”, którą wystosował brytyjski parlament, zawiera listę towarów i technologii, którymi nie będzie wolno handlować z rosyjskimi firmami. Wśród zakazanych towarów znalazły się m.in. paliwo lotnicze, czy komponenty, które mogłyby posłużyć do produkcji broni chemicznej.

Co ciekawe Wielka Brytania zabroniła także wywozu do Rosji funtów szterlingów i innych europejskich walut. Zabroniono także doradztwa inwestycyjnego, usług finansowych i maklerskich, w tym takich, które mogłyby pomóc w handlu żelazem i stalą. Dość ogólnie zapisano także, że firmy nie mogą handlować komponentami niezbędnymi do rozwoju kluczowych sektorów gospodarki. Wiadomo, że może chodzić m.in. o transport i fracht, czy przetwarzanie ropy naftowej i innych produktów petrochemicznych.

Zakaz obejmuje Rosję, ale także niekontrolowane przez ukraiński rząd terytoria Ukrainy. W ten sposób brytyjskie władze zabezpieczyły się przed obchodzeniem zakazów.

Zakaz wywożenia waluty do Rosji

Wprowadzony przez brytyjski rząd zakaz wywożenia do Rosji funtów szterlingów i innych walut z Europy pokrywa się z podobnymi regulacjami, które już wcześniej wprowadziły także Stany Zjednoczone, które zrobiły to wobec dolara, a także Komisja Europejska, które w ten sposób chroniła walutę wspólnoty.

Czytaj też:

Kolejka na 450 tirów na granicy z Białorusią. Kierowcy: Sankcje to fikcja