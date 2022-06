Wakacyjne obniżki na Orlenie. Trzeba spełnić warunek, są też limity

Pytany o wysokie ceny benzyny, Daniel Obajtek obiecał kilka dni temu, ze na stacjach zarządzanej przez niego sieci pojawią się wakacyjne obniżki. Promocja miała obowiązywać od 24 czerwca, ostatecznie jednak zacznie obowiązywać 27 czerwca. Prezes Orlenu podał dziś warunki.

Aby skorzystać z obniżki, trzeba mieć aplikację VITAY. Kto spełni ten warunek, dostanie rabat -30 gr/l na benzynę i ON. W promocyjnej cenie można kupić do 150 litrów miesięcznie. „W ramach mechanizmów rynkowych robimy wszystko by w trudnym dla całej Europy momencie paliwo w Polsce było możliwie najtańsze” – napisał Obajtek.

