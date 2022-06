Dopłaty do dekodera. Chętnych nie brakuje

W poniedziałek nastąpił ostatni etap zmiany standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, która polega na zamianie dotychczasowego systemu DVB-T/MPEG-4 na DVB-T2/HEVC. Pierwszy etap miał miejsce pod koniec marca i obejmował województwo dolnośląskie i lubuskie.. Miesiąc później zmiana standardu nadawania telewizji naziemnej objęła województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie. Pod koniec maja zmiany nastąpiły w regionie łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, śląskim oraz świętokrzyskim. Z kolei wczoraj zmiana standardu nadawania naziemnej telewizji nastąpiła na Mazowszu, Podlasiu, a także w województwie lubelskim i warmińsko-mazurskim.

Duże zainteresowanie dopłatami

Zmiana systemu DVB-T/MPEG-4 na DVB-T2/HEVC spowodowała, że miliony Polaków nie ma możliwości odbioru większości kanałów. Osoby nie posiadające telewizora, pozwalającego odbierać nowy sygnał, muszą wymienić odbiornik na przystosowany do zmiany standardu model, bądź zaopatrzyć się w dekoder do odbioru telewizji cyfrowej. Kilka miesięcy temu znowelizowano ustawę o wsparciu gospodarstw domowych w tym zakresie, ustanawiając świadczenie w wysokości do 100 zł dla gospodarstw domowych w trudnej sytuacji materialnej za zakup dekodera i 250 zł dofinansowania do zakupu odbiornika cyfrowego.

Zainteresowanie dofinansowaniem okazuje się bardzo duże. Z danych, jakie otrzymał Presserwis z działu cyfryzacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wynika, iż Polacy złożyli do tej pory 408 323 wniosków. Większość wniosków (336 772) złożono w placówkach Poczty Polskiej (pozostałe 71 551 przez internet). Dotychczas zrealizowano 332 848 wniosków, większość (286 708) dotyczyło dofinansowania do zakupu dekodera (nieco ponad 46 tys. do telewizora).

Z przytoczonych przez serwis danych Krajowego Instytutu Mediów wynika, że na początku czerwca nieprzygotowanych na nowy standard nadawania telewizji naziemnej jest ok. 1,3 mln gospodarstw domowych.

