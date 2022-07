Disney+ stanął na wysokości zadania. Polacy porównują ofertę z Netflixem

Po bardzo długim oczekiwaniu – według pierwszych zapowiedzi polska wersja platformy miała zostać uruchomiona jeszcze w 2021 r. – od 14 czerwca Polacy mogą oficjalnie korzystać z Disney+.

Co można obejrzeć na Disney+



Na subskrybentów czeka wiele udogodnień, będą mogli korzystać z platformy na czterech urządzeniach jednocześnie. Przy wybranych tytułach będą mieć dostęp do funkcji IMAX Enhanced. Jednocześnie dostaną możliwość nieograniczonej liczby pobrań nawet na dziesięciu urządzeniach, na każdym koncie będzie możliwość utworzenia aż siedmiu profili, w tym dostosowany specjalnie dla dzieci profil dziecięcy, który pozwala na dostęp do treści ograniczonych ze względu na wiek odbiorców.

Subskrybenci Disney+ będą mieli dostęp do seriali ze świata „Gwiezdnych Wojen” takich jak „Księga Boby Fetta" czy obu sezonów „The Mandalorian". Ponadto, Disney+ będzie domem dla całej sagi „Skywalkerów”, ze wszystkimi dziewięcioma epizodami „Gwiezdnych wojen” dostępnymi w jednym miejscu. Na fanów superbohaterów czekać będzie ponad 40 filmów Marvela, w tym nominowanych do Nagrody Akademii Oscarowej filmów „Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni", „Eternals", „Avengers: Koniec gry" i „Kapitan Marvel" oraz ponad 60 seriali z tego uniwersum, w tym „Moon Knight", „Loki" i „WandaVision". Więcej o ofercie Disney+ piszemy tu:

Disney+. Cena subskrypcji

Za miesięczny dostęp do usługi streamingowej Disney+ zapłacimy w Polsce 28,99 zł. Jeśli jednak chcecie zaoszczędzić, serwis przewiduje wykupienie rocznego abonamentu w cenie 289,99 zł. Pozwoli to zaoszczędzić 57,89 zł, co przekłada się na dwa darmowe miesiące w skali roku.

Co Polacy myślą o ofercie Disney+?

SentiOne, firma zajmująca się m.in. monitoringiem Internetu z wykorzystaniem zaawansowanej technologii sztucznej inteligencji, sprawdziła, co o wyczekiwanej premierze sądzą polscy internauci. W sumie od początku roku do końca czerwca pojawiło się blisko 40 tys. wypowiedzi na temat nowego serwisu.

Internauci najbardziej zadowoleni byli z ceny abonamentu, fani Marvela i Star Wars zachwalali listę dostępnych seriali, usatysfakcjonowani byli również wielbiciele starych bajek oraz produkcji emitowanych na zlikwidowanych w zeszłym roku kanałach Fox. Z kolei negatywne wypowiedzi dotyczyły przede wszystkim braku polskich napisów w niektórych filmach oraz braku możliwości wyboru rozdzielczości 4K UHD. Najwięcej negatywnych opinii pojawia się w App Store i Google Play Store i dotyczy problemów z działaniem samej aplikacji.

Polacy wolą Disney+ od Netflixa

Spośród wszystkich rozmów o nowym serwisie aż co dziesiąta porównuje go z Netflixem, przede wszystkim w kontekście ceny – 29 zł za miesiąc przy zakupie rocznego abonamentu Disney+ i 60 zł miesięcznie za Netflixa. Część komentujących deklaruje, że co miesiąc będzie wykupywać dostęp do innej platformy streamingowej, z kolei wielu rodziców wybiera Disney+ ze względu na treści atrakcyjne dla dzieci. Jednak pod względem jakości obrazu i dostępności napisów do filmów w opinii internautów wygrywa Netflix.

– Subskrybentów coraz mniej stać na abonamenty na wszystkich dostępnych platformach streamingowych – mówiKatarzyna Czajka-Kominiarczuk, autorka bloga o popkulturze „Zwierz Popkulturalny”– Amazon Prime, HBO Max i Disney+ zaoferowały ostatnio klientom korzystne promocje zaś Netflix, w obliczu swoich problemów, głównie na rynku amerykańskim, zapowiada ograniczenia dla widzów, m.in. kontrolę dzielenia kont. Netflix musi się więc zmagać nie tylko z rosnącą konkurencją, ale także z coraz silniejszym poczuciem odbiorców, że jest to platforma droga – po uruchomieniu Disney+ wielu abonentów może przestać uważać go za główny serwis streamingowy. Szansą Netflixa są natomiast produkcje polskie, pod względem których przoduje obecnie wśród dostępnych platform.

