Chcemy pracować krócej? Polacy podzieleni

Blisko połowie Polaków podoba się pomysł skrócenia czasu pracy, różnią się jednak co do sposoby jego wdrożenia - wynika z sondażu pracowni SW Research dla „Rzeczpospolitej”. Za pozostawieniem obecnych reguł optuje co czwarty respondent.

W ostatnim czasie sypnęło pomysłami dotyczącymi skrócenia czasu pracy. Ponad tydzień temu postulat 4-dniowego tygodnia pracy zgłosił podczas spotkania z mieszkańcami Szczecina przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. – Uważam, że w Polsce powinniśmy, i to będzie moja propozycja, kiedy wygramy wybory, rozpocząć jak najszybciej program skróconego tygodnia pracy – powiedział lider PO. Tusk zapowiedział, że przed najbliższymi wyborami parlamentarnymi Platforma przedstawi pilotaż tego rozwiązania. Polacy o skróceniu czasu pracy Propozycję skrócenia czasu pracy, choć w nieco innej formule przedstawiła w czerwcu partia Razem. Ugrupowanie chce, aby Polacy pracowali już nie osiem, a siedem godzin dziennie. Politycy Razem zapowiedzieli złożenie do końca wakacji poselskiego projektu w tej sprawie w Sejmie. Pracownia SW Research w badaniu dla „Rzeczpospolitej" zapytała Polaków, co sądzą o obu pomysłach i samej idei skrócenia czasu pracy. Okazuje się, że samą ideę skrócenia czasu pracy popiera 46,6 proc. respondentów. Z badania wynika, że nieco większy entuzjazm budzi propozycja szefa PO – 4-dniowego tygodnia pracy chce 27,6 proc. ankietowanych. Z kolei za pomysłem partii Razem opowiada się 19 proc. badanych. Z badania wynika, że 26,2 proc. ankietowanych uważa, że czas pracy nadal powinien wynosić osiem godzin na dzień przez pięć dni w tygodniu. 27,2 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie. – Propozycję Platformy Obywatelskiej za atrakcyjną uważa głównie co trzecia osoba między 25 a 34 rokiem życia i 35 proc. respondentów o dochodach netto mieszczących się w granicach 3001 zł – 5000 zł. Z uwagi na klasę wielkości miejscowości, propozycję największej partii opozycyjnej popierają najczęściej osoby z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców (32 proc.). Najniższym poziomem aprobaty dla projektu PO wyróżniają się osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym – 16 proc., które preferują pozostanie przy obecnych ramach czasu pracy (35 proc.) – komentuje cytowany przez "Rzeczpospolitą" Piotr Zimolzak, wiceprezes zarządu agencji badawczej SW Research. Z kolei propozycję partii Razem popierają głównie osoby z miast liczących do 20 tys. mieszkańców (28 proc.). Gazeta zwraca uwagę, że dotychczas żaden kraj nie zdecydował się na wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy, choć kilka państw jak choćby Wielka Brytania (obejmuje 3,3 tys. osób z 70 firm) prowadzi duże programy pilotażowe. Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 12-13 lipca 2022 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia.

