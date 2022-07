Ważna decyzja rządu. Chodzi o możliwości przeładunkowe transportów węgla

Jak informuje Centrum Informacyjne Rządu, Rada Ministrów podczas dzisiejszego posiedzenia podjęła uchwałę w sprawie zabezpieczenia zdolności przeładunkowych węgla przez podmioty zarządzające portami morskimi o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

– Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa, rząd chce zwiększyć potencjał w zakresie przeładunku węgla. Chodzi m.in. o zabezpieczenie dodatkowych zdolności przeładunkowych przez podmioty zarządzające portami morskimi o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej – z wykorzystaniem portów morskich Litwy i Łotwy, a także innych dostępnych portów morskich – informuje w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.

Polskie porty w gotowości

Projekt uchwały został przedłożony przez ministra infrastruktury. Podczas spotkania z dziennikarzami po posiedzeniu rządu wiceszef resortu Rafał Weber podkreślał, że Rada Ministrów „wyraża wolę intensyfikacji działań związanych z wpływem węgla do Polski”.

– Wskazujemy, że będziemy prowadzić czynności nie tylko związane z transportem węgla przez porty polskie, ale też będziemy szukać możliwości poszerzenia przepustowości chociażby o porty bałtyckie, w Rydze czy w Kłajpedzie. Nastąpiła kierunkowa zgoda Rady Ministrów na przyjęcie takiego projektu uchwały – powiedział Weber.

W ubiegłym tygodniu wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski powiedział w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej, że polskie porty są gotowe na dodatkowe przeładunki węgla. Wiceszef resortu infrastruktury poinformował, że na ten rok „zakontraktowanych jest 10,5 mln ton węgla, który ma przypłynąć do polskich portów, ale udało się wygospodarować dodatkowe 4,5 mln ton zdolności przeładunkowych”. Najwięcej węgla zakontraktowano do portu w Gdańsku i do portu Szczecin-Świnoujście.

