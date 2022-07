300 plus. Wiemy, ile pieniędzy dotychczas wypłacono

Przypomnijmy, że program „Dobry Start”, znany również pod nazwą 300 plus uruchomiono latem 2018 roku. W ramach programu, o środki w kwocie 300 zł na wyprawkę szkolną mogą ubiegać się rodzice lub opiekunowie ucznia:

w wieku do 20 lat,



w wieku do 24 lat – w przypadku ucznia z niepełnosprawnością.



Wnioski o pieniądze na tegoroczną wyprawkę można składać od 1 lipca do 30 listopada br. Można to uczynić wyłącznie drogą elektroniczną poprzez: Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, systemy bankowości elektronicznej, bądź portal Empatia. Z danych przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że liczba dzieci na które rodzice i opiekunowie złożyli już wnioski o 300 plus przekroczyła 2,7 mln.

Wypłaty świadczeń ruszyły 18 lipca. Jak podaje ZUS, w ciągu tych 10 dni wypłat przyznano środki dla ponad 2 mln dzieci na łączną kwotę 613 mln zł. – Dotychczas przyznaliśmy środki dla 2,2 mln dzieci. Zrealizowaliśmy ponad 2 mln wypłat na łączną kwotę 613 mln zł – informuje ZUS.

Państwowy ubezpieczyciel podkreśla, że w sytuacji, gdy konieczne będzie wyjaśnienie danych zawartych we wniosku, na profilu klienta na PUE ZUS pojawi się wezwanie do uzupełnienia wniosku. Wnioskodawca otrzyma też powiadomienie SMS na numer telefonu wskazany we wniosku. Świadczenie zostanie wypłacone na rachunek bankowy wskazany we wniosku w ciągu pięciu dni roboczych od przekazania informacji o jego przyznaniu.

Z szacunków ZUS wynika, że uprawnionych do skorzystania z programu "Dobry Start" jest ponad 4,4 mln dzieci.