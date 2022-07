300 plus. Od jutra pierwsze wypłaty

Przypomnijmy, że program „Dobry Start”, znany również pod nazwą 300 plus uruchomiono latem 2018 roku. W ramach programu, o środki w kwocie 300 zł na wyprawkę szkolną mogą ubiegać się rodzice lub opiekunowie ucznia:

w wieku do 20 lat,



w wieku do 24 lat – w przypadku ucznia z niepełnosprawnością.



Wypłaty ruszą jutro

Wnioski w ramach programu „Dobry Start” na nadchodzący rok szkolny można składać od 1 lipca do 30 listopada 2022 roku. Z danych przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że w ciągu pierwszych dwóch tygodni lipca wpłynęło ponad 1,2 mln wniosków. Pierwsze wypłaty świadczenia ruszą 18 lipca, czyli już jutro.

Podobnie jak w zeszłym roku, wnioski w sprawie 300 plus można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem:

Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – każdy z wnioskodawców,



systemu bankowości elektronicznej – wyłącznie rodzic dziecka,



portalu Emp@tia – każdy z wnioskodawców.



– Na profile klientów na PUE ZUS trafiły właśnie pierwsze informacje o przyznaniu świadczenia. Wkrótce otrzymają je kolejni wnioskodawcy. Gdy informacja jest już dostępna na profilu, system wysyła powiadomienie na adres e-mail podany we wniosku – informuje ZUS.

Świadczenie zostanie wypłacone na rachunek bankowy wskazany we wniosku w ciągu pięciu dni roboczych od przekazania informacji o przyznaniu świadczenia.

Co się dzieje, gdy wniosek jest niekompletny?

ZUS informuje również, że na rozpatrzenie wniosku w ramach programu „Dobry Start”, który został złożony do 31 sierpnia, Zakład ma czas do 30 września br. – Jeśli konieczne będzie wyjaśnienie danych zawartych we wniosku, na profilu klienta na PUE ZUS pojawi się wezwanie do uzupełnienia wniosku. Wnioskodawca otrzyma też powiadomienie sms na numer telefonu wskazany we wniosku – informuje państwowy ubezpieczyciel.

Z danych przekazanych przez ZUS wynika, że z programu "Dobry Start" korzysta ponad 4,4 mln dzieci.

