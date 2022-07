Exxon z rekordowym zyskiem za drugi kwartał. Biden: Zarobił więcej niż Bóg

Exxon Mobil Corp to spółka paliwowa utworzona pod koniec 1999 roku przez połączenie dwóch przedsiębiorstw Exxon i Mobil. Czołowy amerykański producent ropy poinformował w piątek o swoich wynikach finansowych. Jak się okazuje drugi kwartał tego roku był dla spółki rekordowy. Dochód netto wyniósł 17,9 mld dolarów, czyli 4,21 dolara na akcję. To blisko czterokrotny wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, gdy dochód netto Exxon Mobil Corp wyniósł 4,69 mld dolarów, czyli 1,10 dolara na akcję. Spółce udało się również „pobić” wyniki z 2012 roku, kiedy zarobiła 15,9 mld dolarów, głównie dzięki sprzedaży aktywów w Japonii.

Największy kwartalny zysk spółki w historii to efekt utrzymywania w ryzach wydatków, ale przede wszystkim gwałtownie rosnących cen energii. Ceny ropy naftowej i gazu ziemnego – jak zauważa Reuters – osiągnęły w tym roku wieloletnie maksima, ponieważ zachodnie sankcje przeciwko głównemu eksporterowi Rosji ograniczyły i tak już niedostatecznie zaopatrzony rynek światowy. Marże na paliwa takie jak benzyna i olej napędowy wzrosły na całym świecie, zwiększając zyski gigantów naftowych.

Krytyka Bidena

Czy na owe zyski zareaguje prezydent USA Joe Biden? Pytanie, w tej kwestii pada nieprzypadkowo, gdyż gospodarz Białego Domu skomentował wyniki Exxon Mobil Corp w czerwcu, podkreślając, że podobnie jak inne wiodące firmy naftowe wykorzystuje globalny niedobór dostaw, aby zwiększyć zyski. – Exxon Mobil zarobił w tym roku więcej pieniędzy niż Bóg – powiedział podczas konferencji prasowej w Los Angeles amerykański prezydent.

Biden wystosował do koncernów paliwowych oficjalne pismo, w którym żąda wyjaśnień, dlaczego mimo większych zysków nie wprowadzają na rynek więcej paliw, co mogłoby doprowadzić do zmniejszenia cen na stacjach.

Czytaj też:

Joe Biden ma pomysł na pokonanie jednego z największych problemów globalnej gospodarki