Wiceminister nie wytrzymała. „My też się wściekamy”

Wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk była w piątek gościem Polsat News. Pytana o to, co przed zimą powie osobom, które musza się liczyć ze znaczącym wzrostem rachunków za ogrzewanie, wiceminister wspomniała m.in. o dodatku osłonowym, czy dodatku węglowym, który niebawem ma wejść w życie.

– Powiem o dodatku węglowym w wysokości 3000 zł, ale też o dodatku osłonowym, który będzie funkcjonował do końca października tego roku. Powiem również o zamrożonym taryfowaniu, jeśli chodzi o gaz. W środowiskach publicystycznych zarzuca się nam, że nie robimy nic z gazem, tymczasem przeznaczyliśmy 10 mld zł na zamrożenie cen gazu, po to, aby niwelować w klasie najuboższej i w klasie średniej skutki wojny między Rosją a Ukrainy i również ceny energii. Trudno dziś przewidzieć, jak to będzie wyglądało w kolejnych kwartałach – tłumaczyła Semeniuk.

Na uwagę, że Polacy wściekają się z powodu podwyższonych rachunków, wiceminister rozwoju i technologii odpowiedziała: – My też się wściekamy jako rząd, jako członek Unii Europejskiej, że wojna trwa piąty miesiąc. Dzisiaj niestety – co wielokrotnie podkreślamy – cena wojny przekłada się na życie nas wszystkich – powiedziała wiceszefowa resortu rozwoju i technologii.

Co z węglem?

Pytana o to, czy węgla nie zabraknie, Semeniuk podkreśliła, że zgodnie z zapowiedzią minister klimatu i środowiska Anny Moskwy „węgiel będzie”. – Do kwietnia br. zaimportowane zostało 3 mln ton, do lipca br. kolejne 3 mln ton węgla i mamy kolejne 7 mln ton zakontraktowane. Po to został stworzony zespół z premierem Mateuszem Morawieckim na czele, ze spółkami skarbu państwa, przedstawicielami rządu, aby sytuację groźną ominąć – mówiła wiceminister.

Pytana o cenę węgla, Semeniuk wyraziła nadzieję, że „spekulanci nie będą starali się na tym zarobić”.

