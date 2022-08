PGG otworzy fabrykę ekogroszku. Znamy termin

W pierwszej połowie 2024 roku ma zacząć działać nowa instalacja do produkcji ekogroszku, którą Polska Grupa Górnicza zamierza uruchomić na terenie kopalni Ziemowit w Lędzinach.

Jak podaje PGG, nowa instalacja ma częściowo wykorzystywać istniejącą infrastrukturę kopalni, dzięki czemu inwestycja będzie tańsza i będzie można ją zakończyć szybciej.

Pół miliona ton węgla

Projekt "Karlik 26+", czyli nowa instalacja do produkcji ekogroszku, ma rozpocząć pracę w pierwszej połowie 2024 roku. Jak podaje PGG, do końca 2022 roku mają się zakończyć prace projektowe.

– Główne korzyści całego projektu to możliwość dostosowania produkcji do potencjalnych ograniczeń wynikających ze zmian legislacyjnych i potrzeb rynku oraz zwiększenie płynności odbioru węgla. Istotnym jest również, że dzięki tej inwestycji uniknie się kosztów związanych z transportem węgla z Ruchu Ziemowit do zakładu w Woli, gdzie aktualnie prowadzi się produkcję „Karlika” – tłumaczy Sławomir Brusik – główny inżynier, kierownik Działu Inwestycji i Przygotowania Produkcji kopalni Piast-Ziemowit.

Wytwórnia ekogroszku

Pierwszy etap inwestycji to budowa punktu rozładunku węgla z wagonów wraz z systemem tworzenia mieszkanek energetycznych. Następnym krokiem będzie budowa instalacji do produkcji ekogroszku o uziarnieniu 6-25 mm i wreszcie budowa układu konfekcjonowania paliw kwalifikowanych.

Projekt zakłada wykorzystanie wyłączonej z eksploatacji infrastruktury kopalnianej oraz pozyskanie nowych maszyn i urządzeń do wydajnego funkcjonowania systemu. Pozwoli to ograniczyć nakłady inwestycyjne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia.

Wybudowane zostaną hale suszenia i paczkowania wraz z placami magazynowymi i miejscem do rozładunku węgla.

