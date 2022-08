Koniec wakacji. Przez inflację wielu Polaków musiało zmienić plany

To już ostatnie dni wakacji. W tym roku upłynęły one w okresie najwyższej od 25 lat inflacji. Jak podał niedawno Główny Urząd Statystyczny (GUS), ceny towarów i usług w Polsce wzrosły w lipcu o 15,6 proc. rok do roku. Z danych GUS wynika, że w porównaniu z lipcem zeszłego roku najmocniej zdrożały ceny mieszkań (o 21,8 proc.), żywności (o 15,9 proc.), transportu (o 27,7 proc.), restauracji i hoteli (o 16,4 proc.) oraz rekreacji i kultury (o 11,3 proc.).

Pracownia SW Research w sondażu dla rp.pl zapytała Polaków o to, czy rekordowa inflacja miała wpływ na ich wakacyjne plany.

Jedna trzecia Polaków zrezygnowała z wakacji

Na pytanie: „Jak inflacja wpłynęła na Pani/Pana plany wakacyjne?”, 35,8 proc. ankietowanych przyznało, że z powodu wysokiej inflacji w tym roku nie pojechało na urlop. Niemal co piąty respondent (19,4 proc.) w związku inflacją skrócił wakacyjny wyjazd, zaś 12,7 proc. badanych zmieniło cel wyjazdu. 32,1 proc. uczestników badania odpowiedziało, że inflacja nie wpłynęła na ich wakacyjne plany.

– Na wyjazd nie zdecydowało się 42 proc. kobiet oraz 28 proc. mężczyzn. Z powodu inflacji wakacyjny wyjazd odłożyło 2 na 5 respondentów, posiadających średnie wykształcenie i blisko co druga osoba (48 proc.) o dochodach, które nie przekraczają 1000 zł netto. Biorąc pod uwagę wielkość miejsca zamieszkania odpowiedź tę najczęściej wskazywali respondenci z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. osób (43 proc.) – komentuje wyniki badania Adama Jastrzębski Senior Project Manager w SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 23-24 sierpnia 2022 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

