300 złotych na wyprawkę szkolną jeszcze we wrześniu? Trzeba się spieszyć

300 zł rządowej „wyprawki szkolnej” nie wystarczy na skompletowanie przyborów i podręczników, ale zmniejsza ciężar finansowy, więc warto po te pieniądze sięgnąć. Program „Dobry start” działa od 2018 roku. Popularnie określa się go mianem „wyprawka szkolna” lub „300+”. Według najnowszych danych zakładu rodzice złożyli ok. 2,9 mln wniosków o 300+, które obejmują 4,1 mln dzieci. Uprawnionych do tego świadczenia jest około 4,4 mln dzieci.

Wnioski o świadczenie należy składać wyłącznie drogą elektroniczną do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).Pieniądze w ramach programu są wypłacane wyłącznie w formie bezgotówkowej, na rachunek bankowy rodzica lub opiekuna.

Jak przypomina w poniedziałek prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska, złożenie wniosku o pieniądze do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września. Kto zrobi to później, może poczekać dłużej. Wnioski można składać do końca listopada.

Dla kogo pieniądze z programu „Dobry start”

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Program nie obejmuje dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole.

Począwszy od 2019 r., wsparcie z programu „Dobry start”, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Kto może złożyć wniosek o „Dobry start”

W programie nie obowiązuje kryterium dochodowe. Pieniądze zostaną przyznane na każde dziecko, które spełnia warunki związane z wiekiem i pobieraniem nauki. Nie następuje to jednak automatycznie. Rodzice muszą złożyć wniosek.

Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

