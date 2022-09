Telewizja Polska bez 2 mld zł od państwa? Wiele na to wskazuje

Przez ostatnie dwa lata Telewizja Polska zasilana była z budżetu państwa kwotą 2 mld zł, co regularnie wypominali Prawu i Sprawiedliwości polityczny oponenci. Wiele wskazuje na to, że tym razem hojnej kroplówki nie będzie: „w zeszłym roku, a także w 2020 roku, już na etapie rządowym uwzględniono w projekcie budżetu łącznie 2 mld zł dla Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i 17 regionalnych rozgłośni publicznych jako rekompensatę za utracone wpływy abonamentowe” – zauważa Presserwis.

Telewizja Polska nie zostanie jednak na lodzie. Z najnowszej prognozy wpływów abonamentowych na 2023 r., którą przyjęła KRRiT, wpływy z tytułu posiadania radioodbiornika i telewizora mają być w tym roku wyższe niż dotychczas.

Za korzystanie z mediów Polacy mają w przyszłym roku zapłacić 616 mln zł, o 36 mln więcej niż prognozowano. Ponad połowa wpływów zostanie przekazana TVP, a reszta trafi di Polskiego radia, w tym rozgłośni regionalnych.

Abonament radiowo-telewizyjny: najważniejsze informacje

Abonament radiowo-telewizyjny należy opłacać, jeśli w gospodarstwie domowym znajduje się radioodbiornik lub telewizor. Nie ma znaczenia, że użytkownik nie korzysta z mediów publicznych (tylko one są beneficjentami abonamentu rtv). Gospodarstwem domowym w rozumieniu ustawy o opłatach abonamentowych jest zespół osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie lub jedna osoba utrzymująca się samodzielnie.

Uprawnieni do zwolnienia z opłat abonamentowych:

– osoby, które ukończyły 75 rok życia,

– osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,

– weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,

– osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia.

Osoba uprawniona do zwolnienia z opłat jest zobowiązana do przedstawienia w urzędzie Poczty Polskiej dokumentu potwierdzającego to uprawnienie wraz z oświadczeniem. Zwolnienie z opłat przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełniono formalności w urzędzie pocztowym.

