„Wyborcy PiS słabiej dotknięci inflacją”. Zaskakujące wyniki sondażu

Polacy uważają, że odczuwalna inflacja jest ponad dwa razy wyższa niż oficjalna - wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Zapytano, o ile ich zdaniem średnio wzrosły ceny towarów i usług w ciągu ostatniego roku. Średnia ze wszystkich podanych odpowiedzi wyniosła 39 proc. To ponad dwukrotnie więcej niż wynika z danych GUS-u.

Polski Instytut Ekonomiczny informował z końcem ubiegłego miesiąca, że inflacja wzrosła w sierpniu do 16,1 proc. "Komunikat GUS wskazuje, że coraz szybciej rosną ceny energii. Rośnie też inflacja bazowa – w sierpniu wyniosła 9,8 proc. Równocześnie taniej tankujemy na stacjach benzynowych" - przekazano.

Kaczyński o inflacji

Podczas wizyty w Mielcu głos w sprawie inflacji zabrał prezes PiS Jarosław Kaczyński. Według niego inflacja „będzie powoli spadała”, choć jak zaznaczył „straty społeczne będą”. – Nie ma się co oszukiwać. Nie da się suchą nogą przez to przejść, ale będą niewielkie – powiedział lider PiS.

Wśród działań mających na celu łagodzenie skutków inflacji Kaczyński wskazał obniżanie „opłat, które idą do państwa, po to, aby ceny dla obywateli były niższe”. – Ustalamy niskie ceny za MWh. Według URE to jest troszkę, przeszło 200 zł. Na wolnym rynku kosztuje (...) parę tygodni temu (...) było przeszło 900 zł – powiedział szef partii rządzącej.

Kaczyński nie krył, że przyszły rok będzie cięższy. Pytany, czy rząd nie będzie wzmacniał opozycji, przyznając samorządom pieniądze, prezes PiS odpowiedział: „My nie dzielimy, nie jesteśmy Tuskami”.