Bezrobocie w sierpniu. Poznaliśmy wstępny odczyt

Minister była pytana podczas wtorkowego briefiengu prasowego z Anną Moskwą o bezrobocie w Polsce. - W sierpniu został utrzymany poziom, na poziomie miesiąca lipca i poprzedniego, a więc 4,9. Taki mamy wstępny odczyt - poinformowała.

Wg danych GUS, lipcu bezrobocie wyniosło 4,9 proc. Metodologia unijna wskazuje na jeszcze niższy poziom – 2,4 proc.

Do kwestii bezrobocia odniósł się niedawno prezes PiS. Podczas spotkania w Nowym Targu mówił, że inflację można opanować zwiększając bezrobocie, w taki sposób jak rosło ono za rządów PO-PSL. - My bezrobocia nie zwiększamy, stosujemy za to bardzo wiele metod, aby ten ból inflacji był coraz mniejszy - stwierdził.

Czytaj też:

Ceny energii. Anna Moskwa zdradziła, z jakimi propozycjami poleci do Brukseli