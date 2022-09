Płaca minimalna w 2023 r. wyższa niż planowano? Minister Maląg podaje nowe kwoty

Przypomnijmy, że z uwagi na wysoką inflację płaca minimalna w przyszłym roku wzrośnie dwukrotnie (dzieje się tak, gdy prognozowana inflacja w ciągu roku przekroczy 5 proc.). Pierwotne propozycje rządu zakładały, że najniższa krajowa od 1 stycznia 2023 roku miałaby wynieść 3383 zł brutto, zaś od 1 lipca przyszłego roku – 3450 zł brutto. Rada Ministrów ma jednak czas na przedstawienie ostatecznej propozycji do 15 września, czyli do przyszłego czwartku. Jest szansa na to, że minimalne wynagrodzenie będzie ostatecznie wyższe niż wstępnie planował rząd.

Minister ujawnia nowe kwoty

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zdradziła w rozmowie z „Faktem”, że podczas najbliższego posiedzenia rządu (odbędzie się ono we wtorek 13 września), w związku z rosnącą inflacją zaproponuje nowe kwoty płacy minimalnej w 2023 roku. – Proponujemy 3450 zł od 1 stycznia i 3500 zł od 1 lipca – poinformowała szefowa resortu rodziny i polityki społecznej.

– To nie jest ostateczna kwota, będziemy rozmawiać jeszcze w tej sprawie z resortem finansów. To wysoki wzrost, ale patrząc na inflację – konieczny – dodała.

To oznacza, że w styczniu przyszłego roku płaca minimalna wzrosłaby do poziomu, który pierwotnie planowano na lipiec. Z kolei w lipcu wzrosłaby o kolejne 50 zł. Jeśli propozycje szefowej resortu rodziny i polityki społecznej zyskają akceptację, wówczas minimalne wynagrodzenie będzie od stycznia wynosić 2650 zł „na rękę”, zaś od lipca będzie to 2702 zł.

Obecnie płaca minimalna wynosi 3010 zł brutto (2364 zł „na rękę”).

