Sondaż: Polacy biednieją i to odczuwają. Oczekują pomocy od pracodawców

Wynika najnowszego badania firmy Sodexo Benefits and Rewards Services Polska publikuje „Rzeczpospolita”. Z sondażu wynika, że większość polskich pracowników czuje się biedniejsza niż na początku tego roku. 62 proc. pracowników małych firm ocenia, że sytuacja finansowa ich rodziny w tym czasie się pogorszyła (w przypadku respondentów pracujących w średnich i dużych przedsiębiorstwach odsetek ten sięga 60 proc.). Tylko co dziesiąty z ponad 1,2 tys. badanych twierdzi, że sytuacja finansowa jego rodziny jest obecnie lepsza niż na początku roku i nie musi szukać oszczędności. Zdecydowana większość, bo aż 91 proc. respondentów przyznaje się jednak do zmian w strukturze wydatków, co najczęściej wiąże się z ograniczeniem wydatków np. na przyjemności, odzież, czy obuwie. Dziewięciu na dziesięciu pracowników szuka promocyjnych ofert przy zakupach spożywczych, a niespełna 60 proc. wybiera teraz tańsze produkty.

Czego pracownicy oczekują od szefów?

Z badania Sodexo Benefits and Rewards Services Polska wynika, że blisko trzech na czterech pracowników oczekuje od pracodawcy wsparcia w w trudnym czasie. – Oczekują przede wszystkim odciążenia ich domowego budżetu. Takim wsparciem mogą być świadczenia pozapłacowe – mówi cytowany przez dziennik Arkadiusz Rochala, dyrektor generalny Sodexo Benefits and Rewards Services Polska.

Pracownicy oczekują m.in. pakietów medycznych (również dla rodziny), ubezpieczenia na życie czy dofinansowania posiłków w pracy.

Okazuje się, że pogarszająca się sytuacja finansowa skłania ponad dwie trzecie pracowników do poszukiwania nowej, lepiej płatnej pracy. Ma to związek także z tym, że prawie połowa badanych liczy się z brakiem premii czy podwyżki. Co siódmy respondent obawia się utraty pracy lub obniżki pensji. Niestety mogą być ku temu podstawy. Cytowana przez gazetę Katarzyna Dębkowska z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, zwraca uwagę, że wrześniowe badanie przedsiębiorstw w ramach Miesięcznego Indeksu Koniunktury potwierdza, że spowolnienie widać wyraźnie, a wśród przedsiębiorców przeważają negatywne nastroje.

Czytaj też:

Minister zachęca do zakręcania kaloryferów. „To zdrowe”