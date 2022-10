Bezrobocie w Polsce. Jesteśmy wiceliderem UE

Według stosowanej przez Eurostat metodologii stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w sierpniu 2,6 proc., czyli tyle samo co w lipcu. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zwraca uwagę, że to wynik lepszy niż niż przed rokiem – w sierpniu 2021 roku stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,2 proc. – To dobra wiadomość, mamy jednak na uwadze, że w miesiącach letnich co roku obserwujemy spadek bezrobocia ze względu na prace sezonowe. Liczymy się więc z niewielkimi wzrostami w kolejnych miesiącach – komentuje Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Polska wiceliderem UE

Eurostat podaje, że średnie bezrobocie wśród krajów Unii Europejskiej wyniosło w sierpniu 6 proc., tyle samo co w poprzednim miesiącu. Na tym samym poziomie, co w lipcu było także bezrobocie w krajach strefy euro – 6,6 proc.

Za sprawą wskaźnika na poziomie 2,6 proc. Polska utrzymuje pozycję unijnego wicelidera pod względem najniższego bezrobocia. Lepsza sytuacja występuje jedynie w Czechach, gdzie stopa bezrobocia wynosi 2,4 proc. Zmiany nastąpiły za to na najniższym stopniu podium – trzecie miejsce zajmuje teraz Malta (stopa bezrobocia – 2,9 proc.), która wyprzedziła Niemcy (3 proc.).

Przypomnijmy, że według metodologii stosowanej przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w sierpniu 4,8 proc., co oznacza spadek o 0,1 pkt proc. w stosunku do lipca. W analogicznym okresie zeszłego roku stopa bezrobocia wynosiła 5,8 proc. Szefowa resortu rodziny i polityki społecznej zwraca uwagę, że „takich liczb nie widzieliśmy od ponad trzech dekad”.

