Rząd szykuje 1800 plus. By dostać pieniądze, trzeba zrobić jedną rzecz

Ministerstwo rodziny i polityki społecznej pracuje nad projektem ustawy, którego celem jest aktywizacja Polaków. Realizacja tej ustawy, to jeden z kamieni milowych, jakie znalazły się w Krajowym Planie Odbudowy (KPO).

Co zrobić, by otrzymać 1800 plus?

Wśród propozycji, które przewiduje projekt jest m.in. dofinansowanie dla firm, które zatrudnią osobę bezrobotną, która osiągnęła wiek emerytalny, ale nie przeszła jeszcze na świadczenie. Jak podaje „Fakt", przedsiębiorstwo, które zdecyduje się taką osobę zatrudnić, będzie mogła liczyć na dofinansowanie w wysokości do 50 proc. najniższej pensji. To oznacza, że firma zatrudniająca osobę w wieku 60 bądź 65 plus będzie mogła liczyć nawet na 1800 zł miesięcznie (przypomnijmy, że od stycznia przyszłego roku płaca minimalna będzie wynosić 3490 zł brutto, zaś w lipcu wzrośnie do poziomu 3600 zł brutto).

Takie dofinansowywanie przysługiwałoby przez 24 miesiące. Co potem? Firmy, które sięgną po wsparcie finansowe nie będą mogły od razu po jego zakończeniu zwolnić seniora. Projekt zakłada bowiem, że po upływie okresu wypłaty dofinansowania, przedsiębiorstwo będzie musiało zatrudniać osobę w wieku emerytalnym jeszcze przez kolejne 12 miesięcy.

Reforma urzędów pracy

Innym istotnym elementem projektu ustawy dotyczącego aktywności zawodowej jest reforma urzędów pracy. Autorzy projektu zwracają uwagę, że do pośredniaków trafiają najczęściej osoby, które nie szukają pracy, a rejestrują się, by mieć dostęp do publicznego systemu ochrony zdrowia. Projekt zakłada, że osoba bezrobotna, która nie będzie zainteresowana podjęciem pracy, a uzyskaniem ubezpieczenia, będzie musiała dokonać odpowiedniego zgłoszenia do ZUS. Wówczas nie będzie już musiała rejestrować się w urzędzie pracy.

