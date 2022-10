Próg dochodowy w 500 plus? Jasna deklaracja premiera

O tym, że warto rozmawiać o wprowadzeniu progu dochodowego w programie 500 plus powiedział w ubiegłym tygodniu wiceminister finansów Artur Soboń w wywiadzie dla Gazety.pl. – W programie 500 plus mogłyby być progi dochodowe i warto o tym rozmawiać – powiedział wiceszef resortu finansów.

Dopytywany o to, czy w rządzie trwają dyskusje na ten temat, Soboń odparł: „Rozmawiamy na temat różnych scenariuszy, bo sytuacja zewnętrzna jest dziś ekstremalnie trudna”.

Morawiecki o zmianach w 500 plus

Do wypowiedzi wiceministra finansów odniósł się w środę premier Mateusz Morawiecki, który był gościem Programu Trzeciego Polskiego Radia. Pytany o to, czy rozważane jest wprowadzenie progu dochodowego w programie 500 plus, szef rządu odpowiedział: – Nie. Program 500 plus będzie kontynuowany w obecnym kształcie, natomiast nasza polityka społeczna zakłada obudowywanie tego programu kolejnymi programami społecznymi, społeczno-demograficznymi, jak na przykład rodzinny kapitał opiekuńczy albo program budowy bardzo szybkiej rozbudowy miejsc w żłobkach. – Nie mamy w planie zmian pod tytułem – wprowadzenie progu dochodowego na ten program – dodał premier.

Program 500 plus wprowadzono w kwietniu 2016 roku. Przypomnijmy, że w początkowym okresie obowiązywało kryterium dochodowe przy przyznawaniu świadczenia na pierwsze dziecko (wynosiło ono 800 zł lub 1200 zł w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego). Od lipca 2019 roku 500 plus przysługuje na każde dziecko, bez względu na dochód osiągany przez rodziców.

