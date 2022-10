Rosyjska wódka też traci na wojnie. Znany producent sprzedaje prawa do swojej najcenniejszej marki

Grupa Beluga, największy producent wódek premium w Rosji i trzeci na świecie zdecydowała się na sprzedaż międzynarodowych praw do marki wódki Beluga super-premium. W wydanym komunikacie firma podkreśla, że „obecna sytuacja geopolityczna znacząco wpłynęła na działalność eksportową. Czynniki zewnętrzne spowodowały szereg komplikacji w eksporcie wódki z Rosji, co z kolei spowodowało spadek sprzedaży lub zakończenie pracy z kilkoma krajami". Chodzi m.in. o zakaz nałożony przez Unię Europejską i USA na dostawy rosyjskiego alkoholu z najwyższej półki (super premium). Ponadto Wielka Brytania zdecydowała o podwyższeniu ceł na rosyjską wódkę. Nastąpiło również „praktycznie całkowite wstrzymanie pracy z największymi operatorami Duty Free”.

Beluga sprzedaje prawa do najcenniejszej marki

– W związku z obecną sytuacją polityczną Beluga Group zdecydowała się na sprzedaż międzynarodowych praw do marki wódki Beluga super-premium, zachowując przy tym prawa intelektualne do znaku towarowego w Rosji – napisała Grupa Beluga w oświadczeniu, którego treść podaje Bankier.pl. – Oczekuje się, że wielkość transakcji wyniesie ponad 75 mln dolarów, co jest znacznie wyższą wartością niż wartość oszacowana przez niezależnych rzeczoznawców – dodano.

Celem transakcji jest poprawa płynności spółki, a tym samym umożliwienie grupie przestrzegania obecnej polityki dywidendowej.

Pod koniec 2021 roku eksport wódki Beluga mieścił się w granicach 4 proc. przychodów grupy, co stanowiło 2 proc. wszystkich przesyłek pod względem wolumenu. Grupa podkreśla, że zatrzymanie eksportu nie będzie więc miało istotnego wpływu na ogólne wyniki grupy. Beluga zamierza skoncentrować się na rosyjskim rynku, by – jak wskazuje – utrzymać wiodącą pozycję w pozostałych kierunkach biznesowych.

Z danych, które przywołuje Bankier.pl wynika, że w zeszłym roku Grupa Beluga wyprodukowała 139 mln litrów alkoholu, a produkty były eksportowane do ponad 120 krajów świata. Do firmy należą takie marki wódek jak m.in. Arkhangelskaja, Belenkaja czy Staraja Moskwa.

