Coraz więcej firm chce się restrukturyzować. Dane z sądów upadłościowych

W październiku 2022 roku polskie sądy ogłosiły upadłość 52 firm. To spadek w porównaniu do poprzedniego miesiąca, niemniej jeśli zestawimy te dane z analogicznym okresem roku poprzedniego, to dostrzeżemy duży, bo aż 85 proc. wzrost tej liczby – wynika z danych zebranych przez wywiadownię gospodarczą MGBI.

W październiku 2022 roku do sądów wpłynęło 150 wniosków o ogłoszenie upadłości. Krajowy Rejestr Zadłużonych nie funkcjonował jeszcze w analogicznym okresie w roku poprzednim, zatem niemożliwe jest w tym przypadku porównanie obecnego wyniku do tego z października 2021.

Gwałtownie rośnie liczba restrukturyzacji

Październik 2022 roku okazał się rekordowy pod względem otwartych restrukturyzacji firm na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy. Sądy wydały bowiem aż 287 takich decyzji – o 15 więcej niż miesiąc wcześniej i aż o 145 więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W żadnym z przedstawionych miesięcy, licząc od stycznia 2021 roku, nie mieliśmy do czynienia z tak dużą liczbą rozpoczętych restrukturyzacji firm, jak w omawianym październiku 2022 roku.

Liczba wniosków o rozpoczęcie restrukturyzacji rosła – choć w różnym tempie – od grudnia 2021 roku. We wrześniu 2022 roku mieliśmy do czynienia z rekordem, który choć nie został pobity miesiąc później, to liczba październikowych wniosków (122, zaledwie o dwa mniej niż we wrześniu) i tak robi wrażenie.

1700 wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Niewiele zmieniło się na przestrzeni ostatnich miesięcy, jeśli chodzi o liczbę wydanych postanowień dotyczących upadłości konsumenckich. W październiku 2022 roku wydano ich 1597. To liczba zbliżona do wartości z okresu od maja 2022 roku, wyłączając sierpień – choć zapewne spadek w tym miesiącu wynika z okresu wakacyjnego, a co za tym idzie mniej intensywnej pracy sądów. Dużych zmian w trendzie nie ma również w statystyce złożonych wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W październiku 2022 roku do sądów trafiło ich 1700 – o 22 mniej niż miesiąc wcześniej.

To czwarty wynik w skali całego roku (więcej wniosków konsumenci złożyli we wspomnianym wrześniu, ale także w marcu i czerwcu), ale nie odbiega on znacząco od rocznej średniej.

Czytaj też:

Czy warto ogłosić upadłość? „To może być strzał w kolano!”Czytaj też:

Ukrywasz majątek? Nie myśl o upadłości konsumenckiej